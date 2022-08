La II edición del Rock Imperium Fest tendrá un día más y Deep Purple y Helloween son los primeros anuncios

Tras una primera edición calificada de exitosa por la organización y los sectores hoteleros, hosteleros y comerciantes, y que reunió a 40.000 personas, el Rock Imperium Fest amplía un día más su celebración en su segunda edición. El viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de junio el Paseo de El Batel será sede de un festival que tendrá a Deep Purple y a los padres del power metal, Helloween, como primeros cabezas de cartel . Además la organización ha dado a conocer otros nombres como los de Angel Witch o Tygers of The Pang Tang.



La alcaldesa de Cartagena Noelia Arroyo, estuvo acompañada este viernes 5 de agosto, por el director del festival, Juan Antonio Muñoz, en el Palacio Consistorial de Cartagena donde dieron a conocer tanto el avance de programación, como la ampliación de días del festival cartagenero.



"En esta misma sala, cuando presentamos el proyecto hace más de un año dije exactamente: Esos días vamos a contribuir al progreso de la economía local y regional. Y además lo vamos hacer creando marca ciudad. Y así ha ocurrido. Hoteles llenos en Cartagena, La Manga, San Pedro, San Javier… restaurantes, tiendas…" ha comentado la alcaldesa de la ciudad portuaria.



"Tras el paso de 40.000 personas por el festival en sus dos días de celebración, con cero incidentes, donde la ciudad quedó invadida por amantes del rock y del heavy metal, y tras la enhorabuena que todos los sectores hoteleros, hosteleros, comerciantes, taxistas me trasladaron y que yo misma transmití al equipo del festival, aquí estamos para dar un avance de lo que va a ser la segunda edición del Rock Imperium Fest" ha añadido Arroyo.



Desde el Ayuntamiento se están preparando mejoras en el recinto, mejoras en los servicios a los espectadores, con más seguridad, más comodidad, una movilidad mejor y algunas otras novedades de las que se irán dando cuenta.



Una de las primeras novedades es que la segunda edición del Rock Imperium Fest va a sumar un día más. El festival se celebrará los días viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de junio. Se añade el domingo a la programación, porque habrá un gran cabeza de cartel para ese día, "que en estos momentos no podemos dar a conocer" ha dicho Noelia Arroyo.



"Lo anunciamos con tiempo porque más del 30% del público del festival ha sido internacional, y el 70% nacional y local. El público de los festivales organiza con mucha antelación sus asistencias a eventos, y queremos ponerlo lo más fácil posible".



Se está trabajando para se puedan hacer actividades fuera del recinto que puedan estrechar aun más la buena relación entre Cartagena y el festival.



La noche del pasado 24 junio, tras acabar ese apoteósico concierto de Scorpions, las pantallas del festival anunciaban que Deep Purple estarían en Cartagena en 2023. Este viernes, el director del festival, Juan Antonio Muñoz, ha dado a conocer otras 14 bandas más, entre los que están los cartageneros Elure y Skull Mania.



Tras Arroyo, tomó la palabra, el director del festival, Juan Antonio Muñoz, que destacó la presencia de Helloween "como una de las formaciones más importantes de todos los tiempos para el heavy metal y padres de todo un género, el power metal".



A la icónica formación alemana se suman otras bandas clásicas, pioneras de la new wave of British heavy metal, como son Angel Witch o Tygers of The Pang Tang, cuya influencia preparó el terreno para el desarrollo de nuevos estilos como el thrash o el speed metal. También serán legión los abanderados del metal progresivo Soen, o las estrellas del hard rock H.E.A.T. Leo Jiménez encabeza un elenco espectacular del mejor metal patrio con Ciclon, Jolly Joker, Rise To Fall, Elure, The Black Tree y Skull Mania.



Los abonos a la venta se mantienen a 140 € para los tres días del festival.