Doble actuación policial en Cartagena: un detenido por robo y otro por una agresión en el centro

La Policía Local del Ayuntamiento de Cartagena ha detenido a un hombre tras ser sorprendido robando en el interior de una vivienda en el barrio de La Concepción. Los hechos ocurrieron en la tarde del martes, cuando una vecina alertó al propietario tras escuchar fuertes golpes en la casa anexa, lo que permitió la rápida intervención policial.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron al individuo dentro del domicilio. El hombre había accedido escalando un muro y fracturando una ventana y la puerta de la cochera. Al percatarse de la presencia policial, intentó huir oponiendo una gran resistencia, pero fue detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza y puesto a disposición judicial.

Detenido por un delito de lesiones

En otra intervención, durante la madrugada de este miércoles, la Policía Local ha abierto diligencias contra un varón de 29 años por un presunto delito de lesiones. La víctima, un hombre de 35 años, caminaba por el centro de la ciudad cuando el agresor se le acercó y le propinó dos fuertes manotazos en la cara, causándole lesiones en un oído.

Gracias a la descripción facilitada por la víctima, el presunto autor de la agresión fue localizado minutos después por los agentes en las inmediaciones de la Alameda de San Antón. Tras su identificación, se iniciaron las diligencias policiales correspondientes por el ataque.