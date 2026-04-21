La diputación más pequeña de Cartagena se vuelca para salvar su joya del siglo XVIII

La diputación más pequeña de Cartagena, Los Médicos, se prepara para celebrar este fin de semana una Cruz de Mayo solidaria muy especial. Organizada por los propios vecinos junto a la asociación Cartagena por La Caridad, la fiesta busca recaudar fondos para un objetivo claro: la restauración de la ermita de San Cosme y San Damián, un valioso patrimonio local.

El evento se adelanta al resto de celebraciones para acaparar la atención y combinará música, tradición y un fuerte componente benéfico ya que también habrá otras causas entre las que se repartirán los

Una joya arquitectónica en peligro

Ubicada en el corazón del Campo de Cartagena, entre La Palma y Pozo Estrecho, la ermita data del siglo XVIII. Su construcción comenzó en 1766 y se prolongó durante cien años. A pesar de su valor, el paso del tiempo ha causado "grandes deterioros" en la estructura.

La diputación de Los Médicos, que en su día albergó a más de 400 personas, cuenta hoy con apenas 37 vecinos, quienes se resisten a perder su emblema.

Es una joya arquitectónica y es algo por lo que tenemos que velar todos los cartageneros para que no se nos venga abajo" Matías Barco Presidente de Cartagena `por la Caridad

La iniciativa surge de la colaboración entre los vecinos y Cartagena por la Caridad para "recaudar dinero para ir haciendo arreglos a la ermita, y que no se nos caiga", según explica Matías Barco, uno de los organizadores.

El temor a que siga el destino de otras ermitas desaparecidas ha movilizado a la comunidad. Barco insiste en que es "una joya arquitectónica y es algo por lo que tenemos que velar todos los cartageneros para que no se nos venga abajo".

COPE Cartel del evento

Un fin de semana solidario y festivo

El programa de actividades arrancará oficialmente el sábado a las 10:30 horas con la bendición de la Cruz, seguida del pregón a cargo del médico estomatólogo Antonio Inglés. La música será una de las grandes protagonistas, con actuaciones de artistas como Lola Cayuela, Miguel Alcantud, el Coro Rociero Romero y Jara y Los Troveros de La Palma, quienes han generado "mucha expectación".

La solidaridad será el eje central, con la celebración de unos 14 bingos durante el fin de semana. Parte de la recaudación se destinará a la Asociación del Parkinson de Cartagena, el Santo y Real Hospital de Caridad y las Hermanitas de los Pobres. También se apoyará el proyecto Ladrillo Solidario para construir un asilo en Lima y se enviará ayuda a Cuba y Venezuela.

Los pobres no pueden esperar" Matías Barco Presidente de Cartagena por la Caridad

El evento también busca recuperar tradiciones, con juegos como el Caliche, que este año contará con participación femenina. La cultura tendrá su espacio con una charla del cronista oficial de Cartagena, Pepe Sánchez, y un recital de la escritora Lola Cayuela. Todo ello acompañado de una rica gastronomía local con "precios populares" y bajo el lema de este año de Cartagena por la Caridad: "Los pobres no pueden esperar".

COPE Los responsables posan con el cartel

Gran expectación en el Campo de Cartagena

Se trata de la primera vez en la historia que se celebra una Cruz de Mayo en la ermita, lo que "ha levantado una expectación muy grande" en localidades cercanas como La Palma, Pozo Estrecho y Santa Ana. Los organizadores esperan una "gran afluencia de gente" durante todo el fin de semana. "Los vecinos de Los Médicos están encantadísimos", afirma Barco.

La fiesta, de acceso libre, es una invitación a "compartir, juntarnos con vecinos, amigos y conocidos". Durante el fin de semana también se hará entrega del galardón a la caridad 2025 al Cabo Primero de Infantería de Marina Carlos Flores. La organización confía en que será "un reencuentro muy bonito" que combinará diversión, patrimonio y, sobre todo, ayuda a quienes más lo necesitan.