Diego Conesa afirma que la decisión de la expulsión de los seis concejales del PSOE "no tiene mucho recorrido"

El secretario general del Partido Socialista de la Región de Murcia, Diego Conesa se ha trasladado hoy hasta los Urrutias. Allí ha comparecido en relación con la expulsión del partido remitida durante el día de ayer de la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, así como de los cinco concejales del Gobierno local: David Martínez, Juan Pedro Torralba, Irene Ruiz, Mercedes García y Alejandra Gutierrez.

El representante del Partido Socialista en la Región ha explicado que la decisión "no tiene mucho recorrido" y que, a pesar de que exista un plazo de diez días para recurrir, tras la decisión unilateral de los ex miembros del PSOE de Cartagena de pactar con el Partido Popular y Ciudadanos para formar un gobierno a tres bandas en el Ayuntamiento de Cartagena, no hay vuelta atrás puesto, que según Conesa "deberían haber dimitido de sus actas como concejales".

Así mismo, Conesa ha querido "desear suerte" a sus seis ex compañeros de partido y les ha recordado que si están en el Consistorio es gracias al PSOE por lo que espera que sigan aplicando políticas acordes con el socialismo "aunque ya no sean del Partido Socialista como tal". Conesa ha confesado que "le produce mucha tristeza esta situación", que podría haberse evitado "con otro proceder el 15 de julio".

Por otro lado el responsable socialista a nivel regional ha anunciado que a más tardar será durante el mes de noviembre cuando se lleven a cabo las elecciones primarias para elegir a los nuevos miembros que asumirán la dirección del Partido Socialista en Cartagena desde la oposición.

Además, Diego Conesa durante su comparecia en Los Urrutias ha insistido en el compromiso del Gobierno central para con el mar menor y con el pueblo de Los Urrutias y ha explicado que el pueblo está en la hoja de ruta de las futuras actuaciones del Gobierno. Por el momento, en cuanto a actuaciones concretas el secretario general del PSRM sólo se ha pronunciado acerca del 'Plan de Vertido Cero', el cual afirma "que está a punto de finalizarse el trámite administrativo", por lo que a partir de septiembre se empezará a trabajar en ello.