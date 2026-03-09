Detienen a un hombre en Torre Pacheco por falsificar la misma receta médica hasta 30 veces

La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Galendas’, ha detenido a un vecino de la localidad de Torre Pacheco como presunto autor de los delitos de falsificación de documento oficial y de usurpación de estado civil. La investigación se ha centrado en esclarecer un supuesto caso de falsificación de recetas médicas para adquirir un fármaco hipnótico.

La investigación comenzó el pasado mes de julio, cuando se detectó en una farmacia de Torre Pacheco una receta posiblemente falsa de un fármaco hipnótico. A partir de ese momento, la Guardia Civil, en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos y el Servicio de Gestión Farmacéutica de la Consejería de Sanidad, inició las pesquisas para determinar si se habían producido hechos similares en otras farmacias de la zona.

Un fraude digital casi indetectable

Los agentes identificaron a un vecino de Torre Pacheco que, entre enero y agosto del año pasado, había adquirido el medicamento hasta en treinta ocasiones con recetas presuntamente falsas. Los investigadores localizaron las farmacias, ubicadas en distintas localidades del Campo de Cartagena, y recuperaron los documentos presentados por el sospechoso.

Un minucioso análisis de los documentos reveló que habían sido manipulados digitalmente, lo que hacía muy difícil comprobar a simple vista que no eran originales. Según la investigación, el detenido realizaba copias de una única receta original expedida por un médico, utilizando fraudulentamente la identidad de este facultativo para sus compras.