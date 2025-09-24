Detienen al autor de las lesiones con arma blanca producidas durante una reyerta en la Rambla de Benipila

La Policía Nacional ha detenido en Cartagena al autor de las lesiones con arma blanca producidas durante una reyerta en la Rambla de Benipila la madrugada del pasado domingo, coincidiendo con el primer fin de semana de las fiestas de Carthagineses y Romanos.

De la reyerta se difundieron numerosos vídeos en redes sociales.

Las diligencias están siendo tramitadas en la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Cartagena, recogiendo numerosos testimonios sobre los hechos. La víctima, con lesiones producidas por arma blanca, se encuentra fuera de peligro.

El detenido pasará a disposición judicial una vez finalizadas las diligencias policiales.