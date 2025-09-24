Detienen al autor de las lesiones con arma blanca producidas durante una reyerta en la Rambla de Benipila
Las diligencias están siendo tramitadas en la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Cartagena
Cartagena - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
La Policía Nacional ha detenido en Cartagena al autor de las lesiones con arma blanca producidas durante una reyerta en la Rambla de Benipila la madrugada del pasado domingo, coincidiendo con el primer fin de semana de las fiestas de Carthagineses y Romanos.
De la reyerta se difundieron numerosos vídeos en redes sociales.
Las diligencias están siendo tramitadas en la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Cartagena, recogiendo numerosos testimonios sobre los hechos. La víctima, con lesiones producidas por arma blanca, se encuentra fuera de peligro.
El detenido pasará a disposición judicial una vez finalizadas las diligencias policiales.
Escucha en directo
COPE CARTAGENA
"Sánchez es el presidente de las primeras veces y nunca antes un familiar se había sentado en el banquillo acusado de prevaricación y tráfico de influencias"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h