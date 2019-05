Detenido en Alicante el presunto autor del asesinato de su expareja en Torre Pacheco

Una mujer ha sido hallada muerta en su domicilio de Torre Pacheco con signos de violencia a manos presuntamente de su ex pareja, que ha sido detenido en el aeropuerto de Alicante.

La víctima, de 42 años y nacionalidad ecuatoriana al igual que el supuesto autor, vivía en una vivienda de la calle Pedro Nieto de Torre Pacheco.

El cuerpo de la mujer, que en una primera inspección parecía no presentar signos de violencia por la ausencia de sangre en el domicilio, fue encontrado pasadas las once de la noche desnudo, en la cama y con una rosa en el pecho.

Al domicilio de la víctima se desplazaron efectivos de la Policía Local de Torre Pacheco y agentes de la Guardia Civil, cuya unidad de policía judicial se ha hecho cargo de la investigación y maneja como principal hipótesis el asesinato machista.