La detección precoz salva vidas

Normalmente lo de ir al médico es algo que no suele apetecer. A menudo pensamos aquello de "No voy. Algo me sacan". Es el día de día de los médicos. El doctor Javier Pérez Pallarés, vicepresidente de la Asociación española de endoscopia respiratoria y neumología, sonríe al escuchar la frase y se defiende. "Solo diagnosticamos lo que tienen y a veces eso salva la vida de los pacientes". El tiempo es clave para reducir los riesgos y la mortandad de ciertas enfermedades y en su caso nos habla del cáncer de pulmón y de unas nuevas pruebas que facilitan su detección.

El Perpetuo Socorro ha incorporado recientemente una novedosa técnica con la que puede detectar esa tipología de cáncer cuatro años antes de lo que hace con los métodos que habitualmente existían. Se trata de un análisis de sangre que detecta siete anticuerpos que generan unos antígenos causados por el cáncer. Normalmente se detectan en la segunda o la tercera fase de la enfermedad ya en una etapa con metástasis y en los que a veces poco se puede hacer por los diagnosticados.

La prueba va dirigida a personas de 50 años o más que sean o hayan sido fumadoras. También con cuarenta o más que hayan fumado, fumen y tengan antecedentes familiares de cáncer de pulmón o vivan en ámbitos en los que estén expuestos a sustancias cancerígenas. El proceso es mandar la sangre a Valencia que centraliza estas pruebas a nivel europeo. Hay cada años 22.000 nuevos casos de afectados del pulmón, incidencia especial de un 80% en varones y es el más mortal de todos.