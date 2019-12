La desoladora imagen del Mar Menor en Los Urrutias

La imagen del Mar Menor en Los Urrutias es desoladora, a pesar de que el nuevo episodio de lluvias no ha sido de momento tan fuerte como se podía esperar y que no hay que lamentar daños materiales como los que ocurrieron en las jornadas del 12-13 de septiembre con el paso de la primera Dana por la zona. Llueve sobre mojado y lo que para algunos es una imagen dolorosa, para otros es la advertencia de lo duro que será el día a día y especialmente el verano si no se toman medidas urgentes. La playa es un recordatorio de un dolor que no pasará solo con pensar en la pena que produce.

Los empresarios de la zona miran con preocupación como se muere una de las formas de vida de la zona. Es difícil ser optimista. Con ese panorama no se alquilarán las casas, no llegará el turismo y ello conllevará el cierre para algunos de los negocios y un futuro incierto para todos quienes viven durante todo el año en Los Urrutias.

Saben que protestar y hacer entender a los políticos que la situación hace tiempo que paso del límites es la única opción de salvar el match ball que tiene el mar Menor y que ellos no pueden hacer mucho más. En Los Urutias llevan años reclamando una atención que no ha llegado y ahora el tema está en un momento crítico. No piensan rendirse, pero simplemente mirar al mar se hace duro.