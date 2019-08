Deseos de una mejor justicia

Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justícia. (Paul Auster). Además, si los jóvenes abogados de Cartagena pueden pedir algo más es tener al menos las mismas armas de las que disponen en otras ciudades, algunas incluso más pequeñas que la trimilenaria. En cuanto al turno de oficio el agravio comparativo es sangrante. Rafa Ros, presidente de la agrupación, pone un claro ejemplo. Un divorcio amistoso les genera aquí unos cien euros, pero en Barcelona llega a los 400. Es cierto, que se parte de la base de que las competencias en la Comunidad no están transferidas y dependen de un Gobierno central que de momento no está ni formado. Aunque los retrasos en el cobro han disminuido, sigue siendo muy poco beneficiosa la labor de un colectivo que está precisamente para que todo el mundo tenga acceso a una justicia digna.

Son jóvenes. Tienen ilusiones y ganas de luchar. No es una pelea solamente por mejorar su situación laboral, sino que su lucha es la de todos los cartageneros que puedan precisar sus servicios. No tienen ni mucho menos las mejores concidiones. Hace falta espacio para trabajar con dignidad y orden, pero también para que se cumplas con los planes del TSJ de traer más juzgados. El de lo mercantil no viene por falta de espacio. No hay en Cartagena juzagado de menores o hipotecario, lo que supone tener que ir a Murcia a realizar los trámites. La Ciudad de la Justicia es un proyecto que en el mejor de los casos estaría listo en unos cuatro años. No ven con mal ojos que el Peninsular fuera una ubicación transitoria.

La próxima semana inician los planes para el curso. A lo largo del año, está agrupación de abogados de menos de 40 años, organizan actividades, cursos y también eventos lúdicos para fomentar la unidad y ser un bloque más fuerte para seguir reivindicando una mejor justicia para Cartagena.

Adjunta se puede escuchar la entrevista