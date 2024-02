El desbloqueo de Escombreras permite el acceso a más de 200 camiones en las últimas horas

La Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (FROET) ve con satisfacción que los agricultores que protestan en defensa del sector primario hayan decidido desbloquear el acceso al Valle de Escombreras.



De esta forma, más de 200 camiones que llevaban atrapados en la zona más de 24 horas han podido retomar sus rutas, entre ellos 14 camiones cisterna que se encontraban encerrados en la planta logística Éxolum.



El secretario general de FROET, Manuel Pérezcarro, ha agradecido a los agricultores su empatía con los transportistas y que haya pesado en su decisión la responsabilidad, pues el bloqueo, entre otras consecuencias, impedía la salida y entrada de camiones cisternas de mercancías peligrosas a Exolum.



Al no poder entregar los pedidos, existía un serio riesgo de desabastecimiento de carburante a las estaciones de servicio no solo de la Región de Murcia, sino de provincias limítrofes.



“Podemos estar de acuerdo con las reivindicaciones de los agricultores, pero no en que se perjudique a un sector también esencial como es el transporte”, que viene de sufrir bloqueos de carreteras en Francia que le han provocado pérdidas económicas y ha causado un gran estrés a los conductores, ha apuntado Pérezcarro.



En este sentido, ha recordado que los transportistas reclamaron al gobierno galo y a la Unión Europea que se garantizara el libre tránsito de mercancías, y ha subrayado que “las protestas no son incompatibles con poder circular por las carreteras”.



Finalmente, FROET ha valorado el papel de la Delegación del Gobierno en el desbloqueo de las principales vías de circulación de la Región de Murcia.