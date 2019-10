Denunciarán ante la fiscalía la falta de presupuesto para la fortaleza de Fajardo

El principal partido de la oposición en Cartagena, Movimiento Ciudadano, ha anunciado que denunciarán ante la Fiscalía a las administraciones local, autonómica y central si en sus presupuestos para 2020 no hay partidas para recuperar la fortaleza de Fajardo, en Cartagena, que sufre un expolio "consentido" por los poderes públicos.

En un comunicado, su portavoz adjunto municipal, Jesús Giménez, ha detallado que el Defensor del Pueblo está investigando la situación de esta batería y ha recordado que una sentencia dictada hace 20 años tras la denuncia presentada por la Asociación Juvenil Massiena obliga a restaurar al Ministerio de Defensa y al Gobierno regional este complejo militar declarado Bien de Interés Cultural.

"Se han quedado sin excusas, no pueden alegar desconocimiento, ni que sus enmiendas no pueden cumplirse, así que llevaremos a las tres administraciones ante la Fiscalía por expolio si no comienzan a invertir en 2020".

La formación cartagenerista ha subrayado que José López, pidió al Ministerio de Defensa en agosto de 2016 la cesión de la batería, contestando el Gobierno central remitiendo un pliego de condiciones al consistorio para poder culminar el proceso.

Según MC, este documento llegó en julio de 2017, sin que el Ayuntamiento haya dado respuesta, a pesar de que el 25 de julio de 2018 se insistió a la Administración local por parte del Ministerio de Defensa.