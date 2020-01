Denuncian cortes de luz recurrentes en la urbanización Los Alemanes

La coalición Unidas Podemos-IU-V-Equo en el ayuntamiento de Cartagena ha denunciado que la urbanización Los Alemanes, en la zona del Vivero de La Manga, sufre cortes de luz "recurrentes cuando caen cuatro gotas".

Los vecinos han comunicado varias veces esta situación tanto a Iberdrola como al ayuntamiento "sin que les den una solución al problema", denuncia Pilar Marcos que atribuye el problema a que las instalaciones son "obsoletas y precarias".

Cuando se producen los cortes "se deja sin atención a personas mayores, enfermas y dependientes, para los que el suministro eléctrico es vital", y si se producen en horario escolar, el instituto de secundaria Las Salinas y el colegio de infantil y primaria Mediterráneo se quedan sin calefacción o ascensor para alumnos con movilidad reducida, añade.

Además, "faltan aceras en algunas calles y una misma vía hay en un lado y en el otro no, o se cortan a la mitad, hay farolas en unas y en otras no y se inunda todo en cuanto llueve, pues no hay una buena proyección vial, con las alcantarillas mal ubicadas, lo que provoca encharcamientos".