El delegado del Gobierno dice que no se han visto desbordados con los inmigrantes gracias al CATE

El delegado del Gobierno ha agradecido a todos los servidores públicos de Guardia Civil, Policía Nacional, Salvamento Marítimo y a los voluntarios de Cruz Roja y diversas ONGS el trabajo realizado durante estos últimos días para gestionar la llegada de 445 inmigrantes a nuestras costas, ofreciéndoles el auxilio, la atención humanitaria, sanitaria y legal oportuna con un escrupuloso respeto a sus derechos fundamentales.

“Quiero destacar el extraordinario dispositivo material y humano desplegado para solventar este episodio sin que haya que lamentar el más mínimo incidente, cumpliendo estrictamente la legalidad y ofreciéndoles toda la asistencia material, sanitaria y legal a la que tienen derecho”, ha explicado Francisco Jiménez.

El delegado del Gobierno ha lamentado el uso partidista, sesgado e interesado del drama humanitario de la inmigración.

“Lo que hubiera agradecido es un poco más de lealtad en un asunto de Estado, clave y estratégico, en el que por responsabilidad política e institucional debemos colaborar todos. Pero en vez de ofrecer algo de ayuda, se dedican a enredar desde el sofá de casa denunciando falta de medios mientras cientos de servidores públicos se dejan el alma por socorrer a estos inmigrantes. Pero, sobre todo, es lamentable la hipocresía que demuestran al decir ahora exactamente lo contrario a lo que decían cuando gobernaban en España y demonizaban a todo el que osaba decir algo en contra de la gestión de un episodio como éste, que se produce con regularidad, desde hace muchos años, cada mes de octubre y noviembre, y que también se ha producido con gobiernos del Partido Popular”

Jiménez ha recordado que el CATE de Cartagena no es un centro de internamiento, y que los inmigrantes permanecen allí el tiempo mínimo imprescindible para realizar las gestiones oportunas derivadas de su entrada irregular en España antes de ponerlos a disposición de las ONG´S que participan en Programa Nacional de Ayuda Humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Dicho sistema se gestiona integralmente, y una vez identificados por Policía, se lleva a los inmigrantes, en función de sus características y las plazas disponibles, a los sitios donde haya plazas, en cualquier sitio de España. En la actualidad, el Ministerio tiene mecanismos y planes para añadir plazas si fuera necesario.

“Las declaraciones de algunos políticos invitan a pensar que lo que quieren es que incumplamos la ley, algo que no vamos a hacer. Por tanto, mientras se ejecutan las órdenes de expulsión, le guste o no al Partido Popular, los inmigrantes no son delincuentes y tienen potestad para moverse libremente”, sostiene Jiménez.

“El CATE no ha estado desbordado en ningún momento y ha habido más de 300 policías nacionales trabajando en este dispositivo. Además de la brigada de Extranjería y de la policía científica, que identifica a todos los inmigrantes que llegan para investigar a posibles miembros de redes de inmigración ilegal, tenemos a la UPR de Cartagena, a las unidades de seguridad ciudadana y el refuerzo de personal de las comisarías de Cartagena y Lorca. Aún así, si hubiera sido necesario, como cuerpo nacional que es, la Policía podría haber recurrido a unidades de UIP de otras regiones”, ha añadido el delegado del Gobierno, que ha puesto en valor la mejora cualitativa que ha supuesto una instalación como el CATE en la asistencia a inmigrantes y en recursos para los profesionales que trabajan con ellos.

“En noviembre de 2017, al ex delegado del Gobierno Francisco Bernabé le llegaron 517 inmigrantes en dos días, pero aquello no era descontrol y falta de medios, aquello era, según él “un ataque coordinado contra nuestras fronteras”. Tan solo ese mes de noviembre de 2017, con Bernabé ya como delegado, llegaron a la Región un total de 935 inmigrantes por vía marítima. Por tanto, es revelador que un partido político que conoce este tema y ha tenido estas responsabilidades se manifieste irresponsablemente en los términos en los que lo ha hecho, lo que evidencia que el tema de la inmigración le importa realmente poco más allá de convertirla en una coartada más de su permanente ataque al Gobierno de España. Los inmigrantes no pueden ser internados en un CIE porque Argelia no acepta las devoluciones de sus nacionales, y solo pueden ingresar en un centro de estas características quienes van a ser expulsados”.

Llegada de inmigrantes cada mes de octubre

Jiménez ha mostrado su sorpresa ante quienes califican este episodio como una crisis migratoria, cuando la realidad es que cada mes de octubre, desde el año 2017, llegan en torno a 700 inmigrantes. En octubre del año pasado llegaron un total de 733 inmigrantes irregulares, y en este mes de octubre, 533. En septiembre de 2021 y 2022, llegaron 1.113 y 471 respectivamente, y en 2023, tan solo 54.

En 2022, la llegada de inmigrantes a la Región de Murcia representaba el 21,17% del total de los que llegaron a Península y Baleares por vía marítima, cifra que en 2023 es del 20,98%.

Por último, Jiménez ha informado que no se han producido nuevas llegadas de inmigrantes en las últimas horas, que no queda nadie en el CATE y que tres pateristas han sido detenidos por tráfico de seres humanos. El delegado del Gobierno ha reafirmado el compromiso del Gobierno de España en la atención y auxilio a los inmigrantes que llegan a nuestras costas por vía marítima.

“Seguiremos dando el trato digno que merecen, respetando cuidadosamente la ley y proporcionándoles todos los derechos que les asisten”, ha concluido.