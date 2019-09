La Degación emite un Boletín de Fenómenos Meteorológicos Adversos ante la previsión de fuertes lluvias

La Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, a través de Protección Civil, ha remitido a todos los organismos de la Administración General del Estado, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y empresas de servicios esenciales un Boletín por Fenómenos Meteorológicos Adversos de Nivel Amarillo para que permanezcan en alerta ante la previsión de que se produzcan fuertes precipitaciones a partir de las 18.00 horas del miércoles 11.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, el episodio de lluvias continuará durante todo el jueves con mayor intensidad y persistencia y con toda probabilidad el aviso se elevará a nivel naranja. Aunque las lluvias serán generalizada, el aviso contempla, especialmente, el ámbito geográfico del Altiplano y la Vega del Segura.

El boletín, elaborado por AEMET y remitido a estos organismos como parte del Plan Nacional de Vigilancia de Meteorología, contempla rachas de viento máximas de 70 kilómetros por hora en el Campo de Cartagena, Valle del Guadalentín, Águilas y Mazarrón entre las 16.00 y las 21.00 horas del jueves 11 de septiembre.

RECOMENDACIONES EN CASO DE TORMENTAS

Si se está lejos de un refugio adecuado, mantenerse alejado de las masas de agua y de los objetos altos. Encuentre un lugar bajo o una depresión del terreno pero no se tumbe en el suelo; o evitar permanecer en lo alto de las colinas y no refugiarse debajo de árboles, en particular si están aislados o de los más altos.

Alejarse de alambradas, verjas, vías del tren y otros objetos metálicos, al igual que de zonas ricas en mineral de hierro. En caso de ir conduciendo y verse sorprendido por una tormenta, recuerda que un vehículo cerrado puede ser un buen refugio. En todo caso, aconseja disminuir la velocidad, extremar las precauciones y no detenerse en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua.

El '1-1-2' recuerda que en la calle, el abrigo de los edificios protege del riesgo de las descargas y dentro de casa, cuidar que no se produzcan corrientes de aire, pues éstas atraen los rayos. De ahí la recomendación de cerrar puertas y ventanas en caso de tormenta. Igualmente, evitar tomar un baño o ducha, ya que el agua es una buena conductora en caso de tormenta eléctrica.