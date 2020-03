Dami pone al Barrio Peral a coser batas para el hospital Santa Lucía con la UPCT

Dami tiene 74 años y no sabe utilizar la cinta adhesiva. Eso no la ha detenido y durante el fin de semana ha puesto a todo el Barrio Peral a coser. Ha dado su propia versión al tutorial que una doctora envió a Juani Belchí. Ella es profesora de la UPCT. Recibió el llamamiento desesperado de una profesional de la sanidad. Necesitan batas de un solo uso. Fue pedir y la maquinaria se puso a trabajar. Sacos de plástico de 100 litros y cinta adhesiva han servido para que el grupo de once amigas ya tenga 125 batas que los bomberos van a recoger.

La emoción es tremenda porque la respuesta al llamamiento también lo ha sido. Esther del barrio de Santa Lucía ha puesto a todos sus vecinos a hacer batas. Su madre, Dami, las cose porque no sabe usar la cinta y tienen a sus vecinos confeccionando 400 batas que entregarán el miércoles al hospital tras la donación de Contratas de 400 sacos. Van a ser fundamentales para los trabajadores que luchan contra el coronavirus desde la primera línea.

Los grupos de Whatsapp del cole

Muchos están hartos de los grupos de teléfonos del cole, pero se han convertido en otro instrumento de ayuda. Juani reconoce que las madres también se están volcando en hacer batas, por lo que la producción de esta medida de producción va a ser importante. Tanto, que el tutorial también se ha mandado a Albacete porque este tipo de batas también escasea. Es una forma de ayudar desde casa y encima entretenerse durante el confinamiento. Han emocionado a la doctora que pidió ayuda. Para sumarse a la iniciativa hay dos teléfonos. 651 88 65 51 Y 609 666 230.