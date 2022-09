El cupón de la ONCE del martes tendrá la imagen de la Asamblea Regional

La fachada del edificio de la Asamblea Regional con sede en Cartagena protagonizará el cupón de la ONCE del próximo martes, 13 de septiembre, con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.



En total, cinco millones de cupones difundirán la imagen del Parlamento regional, dando a conocer esta institución con motivo del cuadragésimo aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía.



El décimo se ha presentado este viernes en Cartagena en un acto en el que el presidente de la Cámara, Alberto Castillo, ha agradecido que “la imagen de esta Asamblea ilustre el cupón de uno de los sorteos, en un acontecimiento tan señalado, y perpetuando así estos 40 años en la historia de sus cupones”.



Además ha querido felicitar la labor que realiza la Organización Nacional de Ciegos desde su fundación, el 13 de diciembre de 1938, día de Santa Lucía.



Por su parte, el delegado territorial de la ONCE en la Región de Murcia, Juan Carlos Morejón de Girón Bascuñana, ha destacado que esta organización “es el primer empleador de personas con discapacidad del mundo”.



No es la primera vez que la Asamblea es protagonista de uno de los cupones de la ONCE, además de haber sido sede para su presentación en varias ocasiones a lo largo de estos años.



Según la ONCE, estos cupones se comercializarán por los más de 19.000 vendedores de la organización, además de poder adquirirse en los establecimientos colaboradores autorizados, y en la página www.juegosonce.es



Al acto, celebrado en la sala de conferencias del Parlamento autonómico, también han asistido diputados regionales de los diferentes grupos parlamentarios, autoridades civiles y militares.