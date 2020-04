El cumple de Gonzalo se celebra en los balcones de Ángel Bruna

Hace meses que tenían todo organizado para el 2 de abril. Es la fecha en la que hace once años nació Gonzalo Vivancos. Todos los planes se han venido abajo con el coronavirus, pero su familia no quiere que el pequeño tenga un día más de confinamiento. No tendrá a sus amigos, pero si funciona la fórmula elegida por sus padres tendrá un momento tremendamente especial gracias a sus vecinos.

Carmen y Juan han pedido que se le cante el cumpleaños feliz tras los aplausos de las 20 horas. Se trata de que se animen los vecinos de la calle Ángel Bruna desde la zona de la confitería Marín hasta la parte que confluye con el Paseo Alfonso XIII. Especialmente lo deben hacer los que vivan alrededor del número 26 que es donde reside el pequeño cumpleañero que no sabe nada de lo que están tramando sus familiares. Se les parte el alma de pensar que no tendrá la fiesta que esperaba, pero aprovechan la salida a los balcones para intentar que tenga una sorpresa muy emocionante.

Todavía es más importante para ellos , porque Gonzalo ya cumplió los ocho en el hospital y no quieren que vuelva a ser un día triste para su hijo. Están pidiendo también la presencia de policías, bomberos o protección civil porque les haría ilusión que hicieran sonar las sirenas en honor a Gonzalo y que no se quede sin una sonrisa por culpa de la crisis del coronavirus. Todo el que viva cerca que afine la garganta y colabore en la sorpresa que Juan y Carmen y el pequeño de la casa preparan para los once añazos de Gonzalo.