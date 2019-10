Cuatro informes avalan ya la compatibilidad pública y empresarial de José López

El Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM) ha emitido un dictamen (399/19) que ratifica la compatibilidad de las actividades pública y privada del portavoz municipal MC Cartagena, José López.

El informe ha sido presentado este jueves en rueda de prensa por MC, en la que han recordado que es la cuarta vez que se emite un resultado favorable tras los tres informes dictados por la Secretaría del Pleno.

El ex alcalde ha acusado al director de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Cartagena, al PP y al PSOE de haber pedido el informe al Consejo Jurídico para intentar “apartarse del criterio técnico” ya dictado en los informes anteriores y para “alargar” el proceso.

El dictamen del organismo regional estima que López ha presentado las declaraciones a las que está obligado, que no procede devolver salario alguno, que su actividad es compatible y que si no hay más documentos y más pruebas es porque el consistorio no se los solicitó.

Por su parte, el portavoz municipal adjunto de MC Cartagena, Jesús Giménez, ha señalado que el consistorio tendrá que concluir y archivar un asunto que abrieron “como parte de una persecución política”.

Por último, Giménez ha llamado la atención sobre el hecho de que el informe diga que “es la primera vez que se tiene que informar de una compatibilidad a posteriori”, concluyendo que algunos tendrán que “reconocer que han estado mintiendo durante dos años”.