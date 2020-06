Cuatro heridos en un accidente entre dos vehículos en Cartagena

Servicios Sanitarios de Emergencia han atendido y trasladado al hospital a cuatro personas que han resultado heridas en un accidente de tráfico por alcance ocurrido en la RM-12, en la autovía de La Manga, en Cartagena.

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' ha recibido una llamada, a las 4.34 horas, informando del accidente de tráfico ocurrido en la autovía de La Manga, punto kilométrico 5, a la altura de Los Nietos.

El accidente ha ocurrido en el carril derecho de la autovía. Dos vehículos han colisionado por alcance y como consecuencia del accidente hay cuatro personas heridas.

Al lugar del suceso se han desplazado unidades de Guardia Civil que confirman que no es necesario la asistencia de unidades de bomberos y dos ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 (Una Unidad Móvil de Emergencias y una ambulancia no asistencial de traslado).

Los sanitarios de la UME han atendido a cuatro heridos in situ. La ambulancia no asistencial ha trasladado posteriormente a los heridos al Hospital General Universitario Santa Lucía, con heridas que no revisten gravedad.

Las personas atendidas y trasladadas al hospital son un varón de 68 años que resulta policontusionado, una mujer de 29 años policontusionada, un varón de 42 años también policontusionado y una mujer de 28 años que presenta fractura de hueso cerrada.