Cuarenta años de la Universidad Popular de Cartagena en imágenes

El Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy acoge la exposición en la que la Universidad Popular recorre sus 40 años de historia. La muestra se puede visitar hasta el día 7 de enero, y en ella se pueden ver desde fotografías, folletos o carteles, hasta un gran mosaico realizado por alumnos de la Universidad Popular.

La muestra está dividida en tres zonas expositivas con piezas de arte, fotografías, carteles y recortes de prensa



La primera, ubicada en la planta baja, realiza un recorrido histórico de la institución en estos 40 años. Tras una selección de folletos, carteles, prensa y fotografías se ha pretendido ofrecer una imagen general del proceso de crecimiento y creación de la UP.



La segunda, es una exposición colectiva de profesores que han pasado o están en la Universidad Popular y recoge una pequeña muestra de su arte, muchos de ellos de gran prestigio en el panorama artístico regional y nacional. Entre otros, Dora Catarineu, Maite Defruc, Luis González Adalid, Ricardo Bayo, Esteban Bernal, Jose Carlos Ñiguez, Juan Manuel Díaz Burgos y Manuel Ardíl.



Todos estos profesores tienen sus raíces en la UP y no han dudado en colaborar generosamente en esta exposición.



La tercera parte de la exposición consiste en un mosaico gigante sobre una obra colectiva de los alumnos de la Universidad Popular.