Un crucero localiza cinco cadáveres flotando en alta mar en aguas próximas a Cartagena

El crucero Sapphire Princess ha localizado cinco cuerpos sin vida al este de Cabo de Palos, según ha informado este miércoles la Delegación del Gobierno. Los cadáveres han sido recogidos por la tripulación y trasladados al Puerto de Cartagena. Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del hallazgo.

La conexión con la patera de Argelia

Las fuentes de la investigación señalan que, por ahora, no se puede confirmar si estos cinco fallecidos viajaban en la patera a la deriva rescatada el pasado lunes a 25 millas de Cartagena por un buque militar francés. En esa embarcación se localizaron cinco personas, de las cuales tres ya habían fallecido.

En relación con ese rescate, la Policía Nacional ha dado por desaparecidas a trece personas que supuestamente viajaban a bordo de la patera. Según el testimonio de los supervivientes, la embarcación habría partido de Argelia hace “bastantes días” con un total de 18 ocupantes.

Detenido el presunto patrón

La Salvamar Draco de Salvamento Marítimo trasladó a los dos supervivientes y a los tres fallecidos hasta el puerto de Santa Lucía de Cartagena. Tras recibir atención de Cruz Roja y ser dados de alta del hospital, uno de los supervivientes ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de los delitos de homicidio imprudente y favorecimiento de la inmigración irregular.

La investigación policial continúa abierta para esclarecer lo ocurrido en ambos casos y determinar si existe una relación entre los cuerpos hallados por el crucero y la patera rescatada el pasado lunes.