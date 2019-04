Críticas s al PSOE por interrumpir el servicio ferroviario

El bloqueo de billetes de Altaria en el trayecto de Madrid a Cartagena, a tres días de que comience la Semana Santa, es resultado de la "mala planificación del PSOE y un desprecio a las tradiciones", que se habría evitado si el Gobierno de Pedro Sánchez no hubiera cambiado los planes ferroviarios de la Región de Murcia, ha dicho el portavoz popular, Francisco Espejo.

"Es otra chapuza contra Cartagena que tendrá unas consecuencia irreparables en el turismo" han señaldo desde el PP. "Tenemos a Pedro Saura, secretario de estado de Infraestructuras, que ha decidido no poner trenes a Cartagena para la llegada de visitantes a la Semana Santa; a la alcaldesa Ana Belén Castejón, que se niega a hacer promoción turística del municipio; y a Pedro Sánchez que ha impuesto una campaña electoral en unas fechas donde se celebran una de las tradiciones más importantes de España".

El portavoz popular se ha preguntado si "¿no tenían fechas en el año para cortar los trenes que han tenido que hacerlo justo cuando más afecta al turismo?” que ha remarcado que "es una noticia lamentable para Cartagena y para un sector imprescindible en el municipio y la comarca. Los viajes se planifican con tiempo y no a último ahora, por lo que aquellos visitantes que tenían previsto venir a Cartagena ya no vendrán".

El Partido Popular ya advirtió que era una "temeridad" cortar el tráfico ferroviario a las puertas de la Semana Santa, ha recordado Espejo.