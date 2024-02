Toda la Región se moviliza en esta jornada, como en el resto del país. Los agricultores del campo de Cartagena se han concentrado a primera hora de la mañana y a partir de las 09.30 de la mañana han partido hacia Murcia. Aproximadamente forman la tractorada unos 200 vehículos que han iniciado su camino desde el área de servicio de Garcerán, Balsicas y Torre Pacheco. Sin incidencias en el punto de origen de donde han salido escoltados por unidades de la Guardia Civil.

Los tractores lucen un crespón negro, aunque también van otros camiones que se unen a esta marcha reivindicativa. Madrid será el epicentro de la lucha de los agricultores, pero la capital regional va a recibir a los agricultores de todas las comarcas donde harán oír sus reivindicaciones.

Los precios. Es más, la diferencia que hay entre lo que ellos ganan y lo que luego paga el consumidor. Las condiciones a las que deben someterse y que no pasan los productos de fuera. La competencia desleal... Son muchas las quejas que llevan en un listado que hace peligrar la supervivencia del sector, aunque la Región haya sido considerada siempre la huerta de Europa.

SITUACIÓN LÍMITE

Cada vez hay más negocios familiares que no continúan porque no sale rentable. No pretenden que este día de parón sea solo un desahogo, sino que necesitan presionar a quienes pueden ayudar a mejorar la situación, cambiar las políticas europeas. Quieren negociar y conseguir que les escuchen y les comprendan después de años de protestas que han caído en saco roto, a pesar de que en pandemia fueron de los esenciales que no pararon. Ya se han cansado y con ese objetivo marchan con destino a Murcia.

Sus reclamaciones van a para todos; gobierno regional y nacional. Necesitan el apoyo para que su actividad siga resultando rentable o ven más cerca la muerte sel sector, de ahí los crespones negros que llevan en su marcha.