El desagradable reto que circula por las redes entre los más jóvenes

Cuando las cabezas se aburren hay un maravilloso campo en las redes sociales para los bulos y para los famosos retos virales de los que son protagonistas, especialmente los jóvenes. Nos cuenta el policía Víctor Navarro que no solo cumplen con estos alocados inventos los más bisoños, sino que se extienden por diferentes motivos en la población.

La última y desagradable 'aventura' que circula es la de comer excrementos. Sí, así se dice fácil, pero quienes lo practican no alcanzan a ver los peligros de contraer enfermedades que puede suponer este mal hábito, como poder contraer la peste bubónica o el cólera. Algunos niños hacen caso por la presión de amigos o compañeros del cole. Otros, explica Navarro, "para ser más populares".

Lo peor de la historia es que lo hacen pensando en que es algo positivo, porque hablan de los animales que lo hacen y no piensan en las bacterias que introducen, porque al fin y al cabo son los desechos, los residuos que expulsa el cuerpo y no hay estudios que hablen de sus efectos positivos. Navarro deja claro que no es bueno ni ingerir los excrementos, ni beber la orina, pero va más allá porque este es solo uno de los riesgos.

El control de las redes

La salud digital de los niños y los adolescentes necesita de la supervisión de los adultos. Saber en qué páginas navegan y qué tipo de contenidos consumen en su tiempo libro es fundamental para evitar que se sumen a este tipo de modas, que en este caso son desagradables, pero que en otras ocasiones han resultado muy peligrosos e incluso mortales. Saber con quién charlan fuera del ámbito más cercano también puede evitar problemas en un futuro. Prevenir antes que curar es un buen consejo para quienes no saben cómo 'vigilar' el recorrido de sus peques en las redes sociales.