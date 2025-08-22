Cortada la RM-E22 por un incendio forestal en las Cuestas de Cedacero en Cartagena

Los bomberos trabajan en Cartagena en la extinción de un incendio forestal desde este mediodía, en la que emergencias tenía conocimiento del inicio del fuego.

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia ha recibido poco después de las 14:00 horas más de un centenar de llamadas alertando de un incendio forestal de matorral en la cuneta de la carretera RM-E22, que conecta Cartagena con Isla Plana, en las proximidades de las Cuestas de Cedacero.

El fuego, que se ha propagado con rapidez, ha obligado al corte de la vía mientras los equipos del Plan Infomur trabajan en su extinción.

trabajo conjunto

En el operativo participan efectivos de Bomberos de Cartagena, cinco brigadas forestales terrestres y tres brigadas helitransportadas. También colaboran Guardia Civil, Policía Local de Cartagena y Protección Civil del municipio.

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias ha desplegado en la zona dos helicópteros para labores de extinción y un tercero de coordinación y control aéreo.

Según fuentes del 112, el incendio continúa activo, aunque no existe riesgo para bienes ni personas y no ha sido necesario solicitar medios externos a la Comunidad Autónoma para trabajar en la zona afectada por el fuego.