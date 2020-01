Cortada la carretera del Sifón, aunque no hay grandes incidencias

La lluvia no ha dejado de caer en Cartagena durante toda la noche, aunque no hay incidencias graves que contar. El mayor volumen de momento ha caido en las zonas de La Azohía e Isla Plana sin daños. La zona más afectada por el viento fue el litoral de La Manga, Los Nietos o Los Urrutias. No obstante, la concejalía de infraestructuras hace esta mañana un balance para ver los daños materiales ocasiones por el paso de la borrasca gloria por La zona. La carretera del Sifón está cortada por la cantidad de agua que se ha recogido.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha actualizado sus avisos por fenómenos meteorológicos adversos para hoy martes, 21 de enero, manteniendo hasta las 12 del mediodía el nivel amarillo por lluvias de hasta 60 litros por metro cuadrado en el Campo de Cartagena y temporal del nordeste con mar de fondo con olas de hasta tres metros de altura en la costa..

Aunque lo peor en la zona está en San Javier donde se han suspendido las clases. Tampoco han acudido a los centros escolares los pequeños en San Pedro del Pinatar y Los Alcázares en los que la lluvia tiene también efectos en las carreteras.

De hecho, de las carreteras con problemas de acceso varias son en la zona por la acumulación de agua. Ejemplos son las carretera dek Mojón, en San pedro, de Balsicas a los Alcázares, de Torre Pacheco a San Javier, la autovía del Mar Menor en sentido Murcia, el centro comercial Dos Mares, de Lo Romero a San Pedro, Balsicas- Torre Pacheco, San Cayetano- El Mirador- San Javier y San Javier- la Puebla. Va a seguir lloviendo por lo que se recomienda mucha prudencia en la carretera.