PP, "convencido" de que la investidura de López Miras "es posible"

El portavoz del PP en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, se ha mostrado este martes "convencido" de que "la investidura" de Fernando López Miras "es posible", ya que lo que une a su partido con Ciudadanos y Vox es más de lo que los separa, y la alternativa es que la comunidad autónoma caiga en manos del "sanchismo".

En ese sentido, ha apelado durante su intervención en el debate de investudira, a los dos partidos conservadores a decidir si prefieren "dar estabilidad" a la región, "generar confianza" en los empresarios e inversores y "poner en valor los intereses de los ciudadanos" o, por el contrario, poner por delante los intereses de las siglas políticas".

"No hay espacio para la ambigüedad ni para ponerse de perfil", ha advertido, y ha insistido en que el acuerdo en el que el PP está trabajando con Vox es "compatible" con el ya suscrito con Ciudadanos, algo que ayer negaba su portavoz, Isabel Franco, a la vez que "no necesita de más actores ni notarios", como exigen los ultraconservadores, porque será el propio PP quien garantice su cumplimiento.

Así, le ha advertido a Franco de que "si el rechazo a Vox desemboca en un pacto con Diego Conesa", la comunidad autónoma quedará en manos del "presidente más sanchista" de todas las regiones, con el consecuente sacrificio para la región.



VOX

El portavoz parlamentario de Vox, Juan José Liarte, ha insistido este martes en que sólo permitirá la investidura del candidato del PP, Fernando López Miras, si Ciudadanos negocia con ellos y cesa el "maltrato", el "ninguneo" y la "indignidad".

Durante su intervención en la segunda sesión del debate, Liarte ha asegurado que, aunque prefiere un gobierno de centro derecha, se mantendrán firmes en su negativa a López Miras aunque implique un posterior ejecutivo entre PSOE y Ciudadanos.

El portavoz parlamentario ha indicado que los partidos que pidan su apoyo al gobierno de coalición tienen que comprometerse a cumplir las propuestas de Vox, que ha calificado como partido de "diálogo y negociación".

Liarte ha criticado que Ciudadanos quiera "purgar como si de la peste se tratase" a su formación, lo que ha considerado una "veleidad política inaceptable" que aboca la investidura de López Miras al "fracaso". "Si han decidido no ceder en intransigencia, deberían revisar conceptos de democracia y parlamentarismo", ha señalado en referencia a los naranjas.



CIUDADANOS

La portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Isabel Franco, se ha limitado a destacar el acuerdo de gobierno suscrito con los "populares" sin aludir en ningún momento a Vox, cuyo apoyo es imprescindible para conformar el ejecutivo.

Franco ha aprovechado su discurso para resaltar los puntos del acuerdo con el PP que permitirá resolver problemas vigentes, poniendo como ejemplo la necesidad de aprobar la Ley de Protección Integral del Mar Menor. "No nos escuchó el Gobierno y ahora que somos gobierno habrá Ley de Protección Integral del Mar Menor", ha asegurado.

Finalmente, ha anunciado que la intención de Ciudadanos en el próximo gobierno, en caso de que Vox lo permita, es acometer las actuaciones más urgentes en los primeros cien días.



PSOE

El portavoz del PSOE, Diego Conesa, ha asegurado que "no tira la toalla" y ha reiterado su ofrecimiento a Ciudadanos para formar un Gobierno que desaloje al PP de la comunidad autónoma, puesto que el pacto que ambos partidos han alcanzado, ha dicho, está "vacío" y solo supondrá continuidad.

El dirigente socialista ha abierto este martes los turnos de réplica del debate de investidura, y lo ha hecho con un mensaje directo a la líder regional de Ciudadanos, Isabel Franco, a quien ha advertido de que está llevando a la presidencia al "perdedor de las elecciones", en su actual posición política "porque así lo decidió el imputado Pedro Antonio Sánchez".

Además, le ha recordado que Cs se presentó a la selecciones con la promesa de un Gobierno de cambio y regeneración política que no será posible si el PP sigue liderando el gobierno regional, ya que "la única alternativa de cambio es el PSOE".



PODEMOS

El portavoz de Podemos, Óscar Urralburu, ha lamentado el "espectáculo" y "vodebil de escenificación" del PP para lograr la investidura, "mendigando el voto de Vox", tras lo que ha criticado el "paripé" que suponen las negociaciones que se están llevando a cabo.

"Vaya trío más raro se ha montado usted, en el que dos no se tocan y el otro solo hace algo cuando hay alguno que no mira", le ha dicho al candidato del PP a la presidencia, Fernando López Miras, durante su primera intervención en el debate, además de preguntarle qué condiciones ha puesto Vox para abstenerse en la votación que, si hoy no logra la mayoría absoluta, se llevará a cabo el jueves.

En su opinión, esta forma de negociación, que "no es ni transparente, ni honesta, ni democrática", no es más que "un teatrillo" que acabará de la misma manera que lo hizo en Andalucía.