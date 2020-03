Contra el coronavirus, la peli de las siete del FICC

En estos días es fundamental pensar y no pensar. Parece contradictorio, pero no lo es. Hay que pensar en la gravedad de la situación para evitar riesgos y ser conscientes de lo complicado que está el panorama con el coronavirus. Sin embargo, basta con cumplir las normas y estar informados por fuentes oficiales y medios de comunicación. No hay que estar todo el día dando vueltas a la cabeza. Es fundamental desconectar. Hacer lo que se puede hacer y pensar que mientras los famliares y amigos estén bien, lo demás pasará.

Hay un montón de iniciativas para pasar el rato. Limpiar no es la más divertida, pero distrae la mente. Sin embargo hay propuestas culturales hechas para llevarnos un poco de paz mental y entretenimiento. Cada uno debe utilizar la que mejor le vaya. Podía ser el té de las cinco, pero hoy nos quedamos con la peli de las 19.00 con el FICC. El festival internacional de Cartagena cada tarde a las 19 horas, hace una recomendación para una película con la que pasar el rato más divertido, tierno o de misterio de dia. Cada uno de sus miembros propone una y cada día la hacen pública a las 19 horas en las redes sociales del festival.

Si le hacemos caso a los nutricionistas debemos olvidar las palomitas, pero...Se trata de llevar lo mejor posible lo que queda de confinamiento y el cine sin duda es una buena elección para evadirnos un rato de la realidad que está tocando vivir por el covid_19. Esto pasará, pero hay películas que nunca pasan de moda y desde el FICC también irán recomendando grandes clásicosque rescatar en estos días de cuarentena.