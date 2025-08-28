La contaminación cruzada está en el origen de la intoxicación en el hotel de La Manga

Los primeros análisis realizados por la Dirección General de Salud Pública y Adicciones han determinado que la contaminación cruzada está en el origen de la intoxicación alimentaria que afectó a 146 personas el pasado fin de semana en el hotel de La Manga del Mar Menor, según confirmaron fuentes cercanas a la Consejería de Salud.

Los técnicos encargados de analizar las muestras han apreciado síntomas de que el brote está relacionado con la propagación mediante contaminación cruzada de la bacteria salmonela, y han apreciado evidencias sólidas para proponer la apertura de un expediente sancionador al hotel.

Un total de 21 personas, 13 de ellas adultas y 8 niños, se encuentran ingresadas, con pronóstico estable, por este brote que aún continúan investigando el Servicio Epidemiología y de Seguridad Alimentaria y Zoonosis y los laboratorios de Salud Pública de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones.

Así, está analizando alimentos, materias primas, utensilios y muestras tomadas por los manipuladores. La suspensión cautelar de la actividad de la cocina del hotel continúa vigente, han señalado las mismas fuentes.

Del total de personas ingresadas, 20 se encuentran hospitalizadas en el hospital Santa Lucía, en Cartagena, y una, adulto, en el hospital Virgen de la Arrixaca, en Murcia.