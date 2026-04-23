El Consejo de Seguridad Nuclear descarta la afectación radiológica en los terrenos de Zinsa en Cartagena

Un informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha determinado que no existe afectación radiológica en la parcela de la antigua factoría de Española del Zinc (Zinsa), situada en el barrio cartagenero de Torreciega. El Pleno del CSN ha informado favorablemente sobre los aspectos de protección radiológica del proyecto de remediación de estos terrenos, promovido por la empresa Cartagena Parque, propiedad de Tomás Olivo.

En el informe "no se considera que haya afectación radiológica en la parcela que requiera actuaciones en materia de protección radiológica".

La descontaminación, una obligación pendiente

A pesar de este informe, el CSN aclara que no exime al propietario de llevar a cabo la descontaminación exigida por la Comunidad Autónoma. A principios de este año, el Gobierno de la Región de Murcia impuso una multa de 2 millones de euros a Cartagena Parque por "la no realización de las operaciones de descontaminación y recuperación" de los terrenos.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, se ha referido a este asunto y ha recordado que el informe forma parte de la hoja de ruta que la Comunidad Autónoma está siguiendo para la decontaminación de los terrenos por parte del propietario, en este caso Cartagena Parque.

La responsabilidad de la empresa deriva de ser la propietaria de la parcela, que ocupa más de 40 hectáreas y fue declarada suelo contaminado en diciembre de 2009. Ya a finales de 2019, el Ejecutivo autonómico exigió la descontaminación de los terrenos y la adopción de medidas cautelares, como la retirada de los líquidos existentes en las balsas.