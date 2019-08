El consejero de Medio Ambiente admite que la situación del mar menor ha empeorado "ligeramente"

El Mar menor vive una situación "ligeramente peor" que la del año pasado según confirma el catedrático y profesor de Ecología en la Universidad de Murcia, Ángel Pérez Ruzafa, el estado de la Laguna. El experto ha acompañado al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de Murcia, Antonio Luengo, en una comparecencia ante los medios en la que ambos han apostado por la coordinación entre las distintas administraciones para trabajar en la recuperación del Mar Menor.

Así, el consejero ha pedido la implantación "urgente" de soluciones técnicas, "conocer ya los avances del Plan de Vertido Cero" y que el Ministerio ponga en marcha el bombeo existente en la Rambla del Albujón, que permitiría "evitar que el agua que emana del freático llegue al Mar Menor". Así, ha asegurado que "entre todos debemos conseguir que la recuperación del Mar Menor sea un asunto prioritario" para el Gobierno del país.

"El Partido Popular ha liderado la recuperación del Mar Menor y hemos demostrado la capacidad de coordinación entre las distintas administraciones y de integración de todos los grupos de investigación que llevan trabajando ya tiempo en todo el entorno del Mar Menor", ha apuntado Luengo.

El consejero ha asegurado que "necesitamos ayuda" ya que "hay mucho en juego, no solo la estabilidad del ecosistema, sino también la del tejido económico de la Región de Murcia". Así, ha pedido que "de manera urgente se garantice el fin de cualquier tipo de entrada de agua en el Mar Menor" y ha especificado que "las que provienen de la Rambla del Albujón" deberían ser las primeras sobre las que actuar.

Los últimos datos disponibles indican, ha avanzado el consejero, que el Mar Menor presenta 2,55 metros de transparencia, de turbidez 3,58 ftu, nivel de clorofila medio de 3,46 microgramos por litro, una temperatura de 28,95º C, salinidad de 45,46 psu y 5,26 miligramos por litro.

Unos datos que reflejan que, aunque hasta abril de este año los niveles de salinidad habían aumentado, lo que suponía "un dato positivo", desde entonces han descendido con respecto al año pasado. Este descenso de la salinidad se debe, probablemente, "a la entrada de agua subterránea que se está produciendo en el Mar Menor".

El experto de la UMU está de acuerdo con Luengo. "La entrada de agua dulce que se produce como consecuencia de la subida del nivel freático solo se produce en la zona más ribereña", ha explicado el experto, por lo que "consiguiendo bajar ese nivel freático del agua, dejaría de entrar ese agua en el Mar Menor".

De este modo, "permitir cierto bombeo de agua para que baje el nivel freático y ese agua, en vez de volver al Mar Menor, se trate y se reutilice de forma adecuada, es una de las opciones que se proponen".

Pero la Laguna "nos ha demostrado una capacidad de respuesta adecuada" y este verano de 2019 "es el momento de ver cómo reacciona ante dos presiones continuas como son el aumento de las temperaturas de este verano y el intercambio de agua procedente del nivel freático que se está produciendo", ha subrayado Luengo.

Sobre este asunto, Pérez Ruzafa ha valorado que "no se ha vuelto a la situación de crisis que tuvo", en referencia al verano de 2016. Así, "el Mar Menor nos ha demostrado que, si se cortan los vertidos, recupera su estado ecológico como hizo el año pasado".

Los niveles de recuperación de 2018 y 2017 han permitido a la Laguna salada hacer frente a la temporada estival de 2019. "El Mar Menor ha vivido este 2019 de las rentas de la recuperación del año pasado", ha remarcado el experto de la UMU. Durante el mes de agosto, las temperaturas altas y las bajas salinidades, han sido dos factores "que influyen en las recaídas".

Así, "si queremos que la recuperación vaya a más, es fundamental que haya una infraestructura estable de gestión de las aguas". Algo que requiere de la coordinación entre administraciones para repartir funciones, buscar financiación y poner en marcha infraestructuras "sobre todo, las que ya existen".

El experto también se ha referido a las quejas de los vecinos de la diputación cartagenera del Llano del Beal, que aseguran que siguen llegando metales pesados procedentes de la sierra minera al mar y piden medidas ante esta situación. Sobre este asunto, Pérez Ruzafa ha asegurado que "se trata de la misma dinámica: la entrada de metales pesados a través de la rambla no ha desaparecido con la minería porque estos siguen en la propia rambla".

Pero "esto lleva pasando 2.000 años", algo que, ha valorado, "es uno de los bienes ecosistémicos que nos está facilitando el Mar Menor ya que, si tuviéramos que pagar a una empresa para que llevara a cabo esa descontaminación, sería imposible" debido al "volumen de metales pesados y sedimentos que hay tanto en la Laguna como en la Sierra Minera".

Algo que "forma parte de la propia naturaleza". El Mar Menor, por su parte, "retiene esos metales pesados, que no duran en el agua ya que rápidamente precipitan al sedimento y, ahí son retenidos por la arcilla, de modo que no pueden pasar a la red trófica". Por ello, en los últimos 2.000 años, "no han sido un problema para la salud".

Pero "no podemos hacer tonterías con los sedimentos y tenemos que mantener sus condiciones: si cambiamos con dragados y vertidos de arenas incontrolados, puede ser peligroso".

"No lo es, si gestionamos bien", ha sentenciado. De este modo, "se puede hacer con un plan de gestión de aguas y otras soluciones que mantengan a los sedimentos estables. Se trata de "soluciones técnicas en las que se puede ir avanzando".