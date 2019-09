La consejera de Turismo se reunirá con el Ayuntamiento para elegir la ubicación de la consejería

El gobierno municipal acompañó ayer a la consejera de Turismo en el acto de posesión de los nuevos cargos de una consejería que todavía no tiene fecha de traslado a Cartagena. Francisco Bernabé, nuevo director del Instituto de Turismo y Francisco Javier Sánchez, nuevo director general de Deportes, juraron sus nuevos cargos en el Palacio de Aguirre. Cristina Sánchez reconoció que el equipo de trabajo estara configurado en breve y que esta misma semana se reunirá con la alcaldesa y la vicealcaldesa para seguir viendo las posibles ubicaciones y poder realiza en el menor tiempo posible el traslado a la ciudad portuaria.

La alcaldesa reconoció el gesto de hacer el acto en Cartagena como un símbolo del compromiso, que no reconocerán como cumplido hasta que el trabajo final no se realice desde sus nuevas dependencias en el municipio. Aunque está participando en la cuestión de elegir destino, no quiso Castejón desvelar ninguna de las posibilidades que hay sobre la mesa. Al nuevo responsable del instituto de Turismo se le trasladaron las quejas de varios sectores en torno a la falta de una política turística idónea para Cartagena y Bernabé explicó que incluso el traslado a Cartagena es una apuesta clara por la ciudad, clave en el crecimiento del sector en La Región. Entre sus líneas de trabajo explicó que "La Región debe quitarse los complejos, no quejarse y trabajar con ilusión y con creatividad para crear un lenguaje nuevo que haga que españoles y extranjeros quieran venir a conocer todo el potencial de la Comunidad".

Por su parte, el director general de Deportes puso el foco en representar bien a todas las federaciones sin excepción y en el deporte de base y escolar.