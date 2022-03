Condenado a dos años por introducir a trece inmigrantes en una balsa neumática

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, ha condenado a dos años y un mes de prisión a un hombre como autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por introducir ilegalmente por la costa regional a un total de trece personas, tres de ellas, menores de edad.



La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, señala que el acusado, que puso en riesgo la vida de los pasajeros al no disponer la embarcación de medidas de seguridad como bengalas, chalecos salvavidas y otras, reconoció los hechos en el juicio y se conformó con cumplir la pena pactada por la fiscalía y su defensa.



Y añade que la embarcación, una balsa neumática de casi seis metros de eslora por dos de manga, salió desde un puerto argelino el 24 de agosto de 2021 y no llegó a nuestras costas hasta cuatro días después, al haberse roto el motor a las pocas horas de viaje y quedar aquella a la deriva.



Recoge así mismo la sentencia que durante la travesía no se facilitó a los viajeros ni comida ni bebida.