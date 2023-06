La Comunidad prevé una campaña turística "histórica" en verano, con un aumento del 5% en número de visitantes

El Gobierno regional prevé una campaña turística "más que optimista" e "histórica" este verano, con una estimación de 635.000 viajeros alojados entre junio y septiembre, es decir, un 5% más que en el mismo periodo de 2022, cuando se contabilizaron 603.000 visitantes.

Así lo ha hecho saber el consejero de Presidencia, Turismo, Cultura, Juventud, Deportes y Portavocía, Marcos Ortuño.

En este sentido, ha celebrado que los indicadores apuntan que la Región va a tener unos registros "históricos" gracias a la recuperación de la actividad turística, que "ya es una realidad desde el inicio del año".

De hecho, ha remarcado que el sector turístico regional ha conseguido superar los visitantes que tenía en el año pasado, y lo ha hecho "en una coyuntura muy complicada, con una guerra y con una elevada inflación que no beneficia en nada al turismo".

Y ha recordado que la Costa Cálida ya registró el verano pasado una "excepcional campaña" con registros "históricos" en número de viajeros, gasto por turista, ocupación en alojamientos y empleos en el sector turístico.

ELECCIONES GENERALES

Para este verano, la Región cuenta con unas previsiones "más que optimistas", pero ha advertido que la convocatoria de elecciones generales el domingo, 23 de julio, es un factor que "puede resultar negativo para el turismo", tal y como lo han manifestado los empresarios del sector.

"Lo que nos han transmitido los empresarios del sector es su preocupación, porque esto es un factor, lógicamente, que afecta de manera negativa al sector turístico", según el portavoz del Ejecutivo, quien ha puntualizado que "hay gente que ya tenía hechas las correspondientes reservas".

"Según nos indican, parece ser que ya hay reservas que se han cancelado y hay gente que no sabe si va a tener que estar en una mesa electoral o no", según Ortuño, quien ha considerado que convocar unas elecciones el 23 de julio no le parece lo "más idóneo" ni "lo más oportuno".

Además, ha criticado que esa convocatoria "perjudica a un sector importante para España y para la Región como es el sector turístico".

AEROPUERTO Y PUERTO DE CARTAGENA

Las previsiones turísticas apuntan a que la Región recibirá más de 635.000 viajeros alojados entre junio y septiembre, es decir, un 5% más que en 2022, cuando se alcanzaron los 603.000 visitantes. "Y también esperamos que el turismo internacional siga creciendo, como ya lo ha hecho en los cuatro primeros meses del año, con un aumento del 22%", según Ortuño.

Por otro lado, el portavoz del Gobierno regional ha anunciado que el Aeropuerto Internacional de la Región volverá a ser este verano una infraestructura "fundamental" y "clave" para facilitar la llegada de turistas.

Las compañías aéreas han programado para este verano 875.000 asientos, es decir, un 3% más que el año 2022; y el aeródromo cuenta con 76 vuelos de ida y vuelta semanales con 20 ciudades de siete países. Además, ha señalado que el Aeropuerto Internacional de la Región va a "seguir creciendo", ya que contará a partir de diciembre con vuelos directos con Madrid y con Barcelona.

Asimismo, ha remarcado que el Puerto de Cartagena también va a "contribuir" a impulsar la imagen de Cartagena y de la Región como un "destino turístico en el Mediterráneo". Este verano llegarán 44 cruceros entre junio y septiembre con decenas de miles de turistas a bordo.

"Por tanto, todas estas previsiones junto con el esfuerzo que estamos realizando en materia de promoción turística, nos hacen ser muy optimistas para este verano", según Ortuño.