La Comunidad pide al Ministerio autorización para poder ejecutar la limpieza de fangos y lodos del Mar Menor

El Gobierno de la Región de Murcia ha solicitado permiso al Ejecutivo central para poder ejecutar y financiar las labores de limpieza de fangos y lodos en el Mar Menor y la construcción de una planta desnitrificadora, al tiempo que ha propuesto crear un grupo científico multidisciplinar para abordar la problemática de la laguna salada.



Así se ha acordado en la reunión que esta mañana han mantenido el presidente regional, Fernando López Miras, y el consejero de Agua, Agricultura, Pesca, Ganadería y Medio Ambiente, Antonio Luengo, con una treintena de científicos de diferentes organismos e instituciones.

López Miras ha explicado que hay un consenso generalizado en la comunidad científica en que mejorar la situación de la albufera requiere de la eliminación de vertidos que actualmente se producen a través del acuífero cuaternario y de ramblas como la del Albujón.



Por ello, y para evitar más retrasos en actuaciones en esos ámbitos, la Comunidad Autónoma ha redactado sendos convenios que enviará al Ministerio para la Transición Ecológica para que éste permita al Ejecutivo regional licitar y ejecutar, con fondos propios, la limpieza de los fangos y lodos que anegan la laguna en diferentes puntos de Cartagena y San Pedro del Pinatar, y también para construir con fondos autonómicos un colector y planta desnitrificadora en esa última localidad.



Esa infraestructura, ha recordado, podría asumir el caudal de la rambla del Albujón evitando los vertidos y bajando el nivel freático del acuífero.



El problema de los vertidos, ha insistido, “está diagnosticado” por la comunidad científica, y hay consenso en torno al mismo, por lo que ha asegurado que no se resignará a esperar “40 o 50 años” a que llegue la descontaminación del acuífero, por lo que aunque estas actuaciones son competencia nacional, está dispuesto a asumirlas “de manera urgente” y con presupuestos propios.



Miras ha lamentado que dos semanas después de que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, acudiera a la región a conocer in situ el problema, aún no se haya dado respuesta a ninguna de las peticiones que le transmitió el Ejecutivo regional.



En ese sentido, ha subrayado que la ministra centró su visión del problema en los regadíos ilegales, pero más allá de los expedientes ya abiertos por la comunidad autónoma contra las más de 2.000 hectáreas detectadas, no se ha procedido a medidas más drásticas por parte del Estado como cortarles el agua a esos cultivos.



Tampoco se ha dado respuesta a la petición del dragado provisional de la gola de Marchamalo para acabar con la bolsa que provocó la muerte de toneladas de peces en las pasadas semanas, o a la petición del cese total de vertidos por la rambla, entre otras.



Respecto a la situación actual de la albufera, Miras ha considerado que “no procede” hablar de “mejoría”, puesto que el Mar Menor vive un “estado crítico” que precisa de actuaciones rápidas y la mejora coyuntural de ciertos parámetros no puede analizarse como una mejora en la situación global de la misma.



Uno de los asesores del comité, el catedrático de la Universidad de Murcia (UMU) Ángel Pérez Ruzafa, que ha participado en la reunión de este lunes, ha insistido en que hay un “consenso claro” entre los científicos, con discrepancias que entran dentro de la normalidad en este tipo de debates, pero ha resaltado que esas diferencias son positivas siempre que estén avaladas por datos.



En ese sentido, ha lamentado que en los años 90 del pasado siglo, cuando la comunidad científica alertó del problema de los vertidos a través de las ramblas, se contradijo su opinión sin datos, poniendo el foco en otros asuntos y perdiendo así la oportunidad de una intervención temprana, algo que no debe suceder de nuevo.