La Comunidad invierte un millón de euros para poner fin a dos puntos negros en carreteras de Cartagena

La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha licitado las obras para construir dos nuevas rotondas en el término municipal de Cartagena, con una inversión total que supera el millón de euros. El objetivo es reforzar la seguridad vial en las carreteras RM-F35 y RM-F36, dos puntos de alta siniestralidad.

El director general de Carreteras, Francisco Carrillo, ha destacado que "ambas actuaciones eliminan tramos de concentración de accidentes (TAC) y mejoran las condiciones de circulación en dos puntos con alta intensidad de tráfico, beneficiando a los más de 4,4 millones de usuarios al año que circulan por ambas carreteras".

La construcción de glorietas es una solución eficaz para calmar el tráfico. Según Carrillo, "permite ordenar los movimientos de tráfico, reducir la velocidad y evitar maniobras de riesgo como los giros a la izquierda, que son uno de los principales factores de accidentalidad en este tipo de intersecciones".

Actuación en un cruce del Camino del Sifón

La primera rotonda se ubicará en la carretera RM-F35, en la intersección con el Camino del Sifón (punto kilométrico 22,250). Este proyecto cuenta con un presupuesto de 604.407 euros y un plazo de ejecución de seis meses. La intersección actual, con forma de cruz, registra más de 1,85 millones de vehículos al año y, pese a las mejoras recientes, sigue siendo un punto conflictivo.

Mejoras a la altura de El Leñador

La segunda glorieta se construirá en la RM-F36, a la altura del punto kilométrico 7,2, en el entorno del restaurante El Leñador. Con un presupuesto de 408.592 euros y un plazo similar de seis meses, esta obra ordenará el tráfico en un eje clave entre Cartagena y Torre Pacheco, que soporta más de 2,6 millones de desplazamientos anuales y una alta presencia de tráfico pesado.

Finalmente, el director general ha señalado que "estas actuaciones responden a la estrategia del Gobierno regional de actuar de forma prioritaria en los puntos más conflictivos de la red autonómica, con el objetivo de reducir la siniestralidad y mejorar la seguridad de los usuarios".