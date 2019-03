La Comunidad eleva a 1 millón de euros el presupuesto para las mediciones de metales pesados en Sierra Minera

El director general de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma, Antonio Luengo, ha informado en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, que aunque en el PRASAM se contemplaban 135.000 euros para la caracterización de la presencia de metales pesados en el aire en las zonas de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión "se va a elevar el importe a 1 millón de euros".

El objetivo, según ha explicado Luengo, es dar respuesta a una petición de los vecinos del Llano del Beal para que las mediciones no solo se realicen por estaciónes, "sino durante todo el año, ya que planteaban que en una misma estación podía haber días muy diferentes". Dicho estudio, que se está llevando a cabo a través de investigadores de la UPCT, comenzó a realizarse en noviembre de 2018.

Durante su comparecencia, el director general también ha manifestado que desde el Gobierno regional van a crear una hoja de ruta para alinear las actuaciones de las administraciones con el objetivo de identificar y minimizar los riesgos en la zona.

Ha indicado que el PRASAM contempla 30 medidas a aplicar en un periodo de 10 años, y que entre ellas destacan los estudios científicos.

Además, ha apuntado que los vecinos han pedido actuaciones en los perímetros de las zonas afectadas, pero según ha dicho el problema está en que esas zonas "tienen propietario", por lo que han pedido a los propietarios que les ayuden a hacer evaluaciones allí "para poder actuar lo más rápido posible, debemos intentar encontrar esa colaboración público-privada a la que hace referencia el PRASAM".

Por parte de los grupos parlamentarios, el popular Víctor Martínez-Carrasco ha asegurado estar "convencido" de que se está actuando con base en criterios técnicos y científicos.

El diputado de Ciudadanos, Luis Fernández, ha aludido a que el problema se encuentra en la identificación de si los suelos son mineros o contaminado.

Desde Podemos, Andrés Pedreño, ha manifestado que el PRASAM "no tiene validez jurídica" mientras no exista una declaración de suelos contaminados por lo que no se puede exigir a Portmán Golf que se implique en las labores de restauración de la zona.