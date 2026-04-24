El PP lleva al Senado la "amenaza" de la Ley de Costas y la compara con el "exprópiese" de Chávez

El Partido Popular pedirá en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado una revisión “ordenada, seria y consensuada” de la Ley de Costas y de toda la normativa del litoral. Así lo ha anunciado este jueves en Cartagena la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, durante un encuentro con los afectados. La sesión monográfica se celebrará el próximo 6 de mayo para abordar los problemas generados por la aplicación de la norma.

En la cita parlamentaria, a la que están invitados los gobiernos autonómicos y el central, se solicitará también la convocatoria “de manera urgente” de la Conferencia Sectorial. Además, el PP exigirá una respuesta a las alegaciones de las comunidades y que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, libere las dos proposiciones de ley del PP que tiene “secuestradas”.

Del 'exprópiese' al 'derríbese'

La senadora ha sido muy crítica con el Ejecutivo, asegurando que “el sanchismo es el alumno aventajado del chavismo”. Para García, “del “exprópiese” del chavismo hemos pasado al “derríbese” del sanchismo”. Ha destacado que el PP está a favor de proteger el litoral, pero “eso no puede significar arrasar con la vida de quienes forman parte de él”.

Durante el acto en Cartagena con los afectados por la Ley de Costas, García se ha comprometido a “seguir a su lado, defendiendo su causa en el Senado, en las comunidades y en donde haga falta”. La portavoz ha insistido en que “no podemos admitir que los deslindes se basen en criterios arbitrarios”.

Frente común contra la norma

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, ha expresado la preocupación del Gobierno regional y ha subrayado que “las decisiones sobre la gestión del litoral no se pueden tomar a 500 kilómetros del mar”. Según Montoro, las comunidades del PP han hecho “frente común” para que “se atiendan las particularidades y singularidades de cada área”.

Por su parte, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha reafirmado su compromiso de “agotar todas las vías políticas y legales para proteger las viviendas tradicionales”. Ha recordado que de las 600 familias afectadas en la Región, 400 se encuentran en Cartagena, en enclaves como Cabo de Palos, Los Nietos o Puntas de Calnegre (Lorca).

Arroyo ha calificado estas propiedades como “viviendas tradicionales, legales, que han pasado de generación en generación”. “Vamos a seguir siendo vuestro altavoz para acabar con esta amenaza que os tiene sin dormir”, ha señalado la regidora, quien ha sentenciado: “no vamos a permitir que se destruya nuestro arraigo y nuestra herencia”.

Al encuentro también han asistido los diputados del PP en el Congreso por la Región de Murcia, Juan Luis Pedreño y Violante Tomás, así como los senadores Francisco Bernabé, Antonio Luengo, Antonia López Moya y José Ramón Díez de Revenga.