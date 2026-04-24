Un colegio de Cartagena gana la Ciberliga nacional de la Guardia Civil

El equipo del colegio San Vicente de Paúl de Cartagena se ha proclamado ganador nacional de la VII Ciberliga Pre-Amateur de la Guardia Civil. La final se ha celebrado este jueves en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil y el Centro Universitario de la Guardia Civil en Aranjuez (Madrid).

El equipo campeón, formado por Víctor Cámara, Javier Gutiérrez, Jaime Puntés y Miguel Sanz, ha tenido que superar una serie de retos de ciberseguridad diseñados por expertos de la Guardia Civil.

Una competición de alto nivel

En la competición también ha participado un equipo del IES Infanta Elena de Jumilla. El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, recibió la pasada semana a los dos equipos de la Región de Murcia que llegaron a la fase nacional.

Referente en ciberseguridad

A nivel nacional, el certamen ha contado con la participación de 800 centros educativos y 30.000 alumnos de 13 comunidades autónomas. La Ciberliga, que la Guardia Civil celebra desde 2019, se ha consolidado como una referencia nacional en materia de formación en ciberseguridad.

En la fase final, los ganadores se han enfrentado a los dos mejores equipos clasificados de cada una de las comunidades autónomas y al primer equipo clasificado de la Ciudad de Melilla. El equipo de San Vicente de Paúl accedió a esta fase tras ser el primer clasificado en la fase regional, en la que compitieron 50 equipos de centros educativos de toda la Región.