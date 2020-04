La cofradía del Resucitado baraja opciones para el domingo

La Semana Santa de 2020 sin duda será recordada toda la vida por lo doloroso que es dejar las procesiones a las calles de Cartagena. Sin embaro, eso no está privando a los cartageneros de tener expresiones de Semana Santa de lo más variadas. Los cofrades están sacando su imaginación y el coronavirus no están impidiendo que se disfrute de pequeños momentos mágicos. Este pasado sábado la cofradías del Resucitado celebraba el cabildo de las monas, pero ahí no paran.

Su gran día es el próximo domingo, Domingo de Resurección. Su hermano mayor se plantea varias opciones para la gran jornada. Tienen el problema de que el año pasado no salieron a las calles por la lluvia y no tienen imágenes, aunque sí tienen del 2018. Habrá seguro un mensaje del capellán y alguna sorpresa. Ramón Pérez Saura invita a estar atentos a las redes sociales para conocer finalmente lo que se decida hacer para tan señalada jornada.

Acción de gracias conjunta

No se sabe cuándo, ni cómo, pero Ramón Pérez cree que sería acertado hacer alguna acción de gracias conjunta cuando todo esté controlado con la pandemia del coronavirus. La salud es lo primero, pero él es de los que piensan que habría que hacer algo y su opción es que se haga de forma conjunta entre las cuatro cofradías. Recuerda que en la carta del Vaticano queda clara que la decisión será de cada Obispo y que las fechas del 14-15 de septiembre es solo una posibilizar al azar. Lo primordial ahora es la salud y en caso de realizar algún tipo de evento sería siempre cuando no haya riesgo para la salud y sin pisar fechas ya señaladas para la ciudad.