COEC carga contra el Gobierno por la ausencia de ayudas a las empresas

La Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena ha calificado de "insuficiente" la moratoria de 24 horas del Gobierno central para cerrar la producción y actividad empresarial no esencial hasta el 9 de abril, ya que la industrial y la construcción necesitan de más tiempo para ello.

En un comunicado, ha indicado que es "un error" que los expedientes de regulación de empleo solo puedan durar hasta que acabe el estado de alarma por el coronavirus, puesto que la reactivación económica "no será rápida" y las empresas necesitarán un tiempo para incorporar sus trabajadores.

Ha pedido también el inmediato aplazamiento de impuestos trimestrales, la ampliación de las cuotas fraccionables y la suspensión del pago de cotizaciones sociales para autónomos y pymes ante la falta de medidas de apoyo que garanticen la "supervivencia" de las empresas durante esta crisis sanitaria.

En su opinión, con el permiso retribuido recuperable para trabajadores por cuenta ajena no se puede cargar el coste total del cierre a las empresas que no realizan actividades no esenciales, ya que muchas no podrán asumirlo al desaparecer sus ingresos y mantenerse los costes.

Considera la situación "injusta" para el empresario, ya que la administración continúa cobrando impuestos y cotizaciones sociales, por lo que ha pedido al Gobierno que "inyecte liquidez de las empresas" para evitar el colapso de la economía española.