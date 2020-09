Ciudadanos insiste en la importancia de infraestructurals como la ZAL y El Gorguel

Ciudadanos ha reiterado en la Comisión especial de Estudio sobre el Plan de Reactivación Económica y Social en la Asamblea Regional, la importancia de atraer capital extranjero a la Región de Murcia.

Durante la comparecencia del economista Francisco Coll, la diputada Valle Miguélez, ha insistido en que la región no puede reproducir continuamente el mantra de que "no podemos invertir en infraestructuras porque pensamos que no son rentables".

Miguélez ha hecho un llamamiento para apostar por el Corredor Mediterráneo, el AVE, las ZAL o el puerto de El Gorguel, "con estas infraestructuras tendríamos un mayor atractivo para el capital extranjero y aumentaríamos nuestra productividad, competitividad y eficiencia empresarial", una idea que sostiene también el compareciente.

Miguélez ha recordado que "debemos aprender también que la economía debe coexistir con el medio ambiente", y con ello movernos hacia una transición energética que apueste por infraestructuras como parques eólicos y energías renovables, "tenemos actualmente una dependencia energética que debemos cambiar y convertir en superávit".

Respecto a la economía regional, Miguélez ha apostado por el refuerzo del tejido empresarial para afrontar la recesión económica e insiste que se debe entender la reactivación económica como un conjunto que afecta a todos los niveles -local, regional y nacional-, por ello hay que apostar por una financiación justa y equitativa, "si la región tuviera los recursos económicos y la financiación basados en criterios de igualdad, un problema tan endémico como la deuda se solventaría en 3 años".

La diputada naranja insiste en acabar con la economía sumergida, algo que desde la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía del gobierno regional en coalición está abordando, "este Gobierno regional está focalizado en solucionar esta problemática".

Desde Ciudadanos también se ha puesto el acento en uno de los principales sectores de la economía española, el turismo. Valle Miguélez ha reprochado que el Gobierno de Sánchez ya no disimule con su falta de compromiso con el sector cuando "no ha pedido a la Unión Europea las ayudas correspondientes al turismo".