Cita con las perseidas: Las mejores playas de la Región de Murcia para ver las lágrimas de San Lorenzo

Las perseidas, conocidas como lágrimas de San Lorenzo, se volverán a ver en el cielo nocturno de la Región de Murcia en este cálido mes de agosto. Concretamente, la mejor fecha para contemplarlas es precisamente esta semana del día de la Virgen, cuando las estrellas atraviesan el cielo dejando sorprendentes imágenes visibles. Uno de los entornos naturales con mejores condiciones atmosféricas para contemplar las perseidas es la playa. Se trata de un lugar ideal para su observación al proporcionar un horizonte con cielo oscuro, con pocos obstáculos materiales, árboles, montañas o edificios.

Las playas más alejadas de los entornos urbanos tienen una superioridad sobre los picos montañosos recortados en la noche, ya que, el único límite del cielo es el horizonte del mar y, en la noche, parece que el firmamento llega hasta la orilla.

CALBLANQUE Y CUATRO CALAS

En la costa de la Región de Murcia existen puntos que reúnen las mejores condiciones para disfrutar del espectáculo astronómico más deslumbrante de la época estival desde la misma orilla, tendidos sobre la arena e incluso metidos en el mar.

El Parque Regional de Calblanque en Cartagena y el de las Cuatro Calas en Águilas son lugares perfectos para observar como únicas lucecillas las de las estrellas gracias a sus características vírgenes y alejadas de la iluminación y los entornos urbanos.

Además, en la costa regional existen otros puntos donde se puede disfrutar de la lluvia estelar como son Cabo Cope, Calnegre, Percheles, Cabo Tiñoso, El Portús, Portmán e incluso en la zona del mirador de Cala Fría en Cabo de Palos.

Las zonas rurales con poca contaminación lumínica y las zonas montañosas que tengan horizonte más despejado también son ideales para apreciar este fenómeno. En el interior de la Región, Caravaca de la Cruz y Puerto Lumbreras organizan actividades divulgativas relacionadas con las perseidas.

ASTRONOMÍA EN CALBLANQUE

La asociación de divulgación científica Física Society va a llevar a cabo ‘Perseidas verano’, una actividad astronómica especial que se celebrará el próximo miércoles 13 de agosto, a las 20:00 horas. Se realizará en el Centro de Visitantes de las Covaticas situado en el Parque Regional de Calbanque.

Según informa Antonio Soto, estudiante de física y director de Física Society, "las noches de los verano se convierten en un escenario perfecto para observar uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año: la lluvia de estrellas de las ‘Perseidas’, también conocida como ‘lágrimas de San Lorenzo’. Estas alcanzan su punto álgido a mediados de agosto y ofrecen una oportunidad inmejorable para vivir la naturaleza desde otro punto de vista: con la mirada hacia arriba".

La actividad comenzará con una charla donde se informará sobre el origen y evolución, la composición química y física de los meteoros. Igualmente, se explicará el firmamento celeste informando de las constelaciones y las estrellas que los asistentes estarán viendo en ese momento.

Las podrán observar con telescopios profesionales, binoculares, prismáticos, un proyector de observación virtual y filtros lunares que la organización les proporcionará para que puedan disfrutar de la experiencia de la forma más completa. El precio para asistir es de 10€ siendo necesario inscribirse en el teléfono 601 17 33 02, finalizando el plazo un día antes.

La actividad está organizada por Física Society, una asociación de divulgación científica integrada por profesores, investigadores y alumnos de matemáticas, física y astronomía de toda España que tiene la finalidad de difundir la ciencia al máximo número de personas posibles. Cuenta con la colaboración de la concejalía de Juventud del ayuntamiento de Cartagena y el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM), por lo que posee los permisos necesarios dado que el Parque Regional de Calblanque es una zona protegida.