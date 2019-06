El PP cifra en 6 millones de € el pago de horas extra a la Policía Local de Cartagena

La concejal electa del PP Esperanza Nieto ha denunciado que la "mala gestión" del Gobierno local durante la actual legislatura ha hecho que el gasto en horas extra en la Policía Local sea de casi 6 millones de euros.

Nieto ha asegurado que los ejecutivos liderados por PSOE y MC han dejado este cuerpo de seguridad "descabezado", con falta de efectivos y con el mayor aumento en horas extra del consistorio. "Han sido incapaces de planificar la plantilla y han preferido tirar de manera descontrolada horas extras durante estos cuatros años, alcanzando ya los casi 6 millones de euros, millones que pagamos todos los cartageneros", ha censurado la edil del PP.

Para Nieto, la situación de la Policía Local es "muy complicada" porque no hay horas para cubrir los servicios, están sin cubrir una de cada tres plazas de la plantilla y no hay presupuesto municipal para compensar estos déficit.

La concejal del PP ha recordado que esta legislatura se levantó la restricción para contratar nuevas plazas y la tasa de reposición subió al 100% de los efectivos, pero ha asegurado que las oposiciones "se sacaron mal y tarde y no solucionarán el caos y el aumento de inseguridad en todo el municipio".