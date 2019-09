Castillo: "Cartagena es como una capital, mayor que cualquier otra de Castilla La Mancha o el Levante"

Alberto Castillo y Ana Belén Castejón han mantenido un encuentro en la Asamblea Regional donde la alcaldesa ha planteado diversas peticiones para que el parlamento regional atienda la demanad del municipio.

Durante el encuentro se han puesto sobre la mesa aspectosa relacionados con la financiación local, el Mar Menor, la sanidad y el Estatuto de Autonomía.

Castejón ha pedido a Castillo que los servicios jurídicos de la Cámara estudien si es necesaria una nueva reforma del Estatuto de Autonomía para responder a las demandas e "idiosincrasia" del municipio.

Esta petición llega 5 meses después de que el hemiciclo aprobara una modificación del Estatuto, pendiente de ser ratificada por las Cortes y los habitantes de la región en referendo, que indica que la comunidad podrá organizarse en comarcas y provincias, que Cartagena es la capital legislativa y que se podrá establecer en un municipio distinto a Murcia la sede de otros órganos o instituciones.

Sin embargo, Castejón ha apuntado este miércoles tras reunirse con Castillo que los cartageneros quieren saber "si se va a llegar a más o no".

Ha pedido que se retome la Comisión Especial para la Reforma del Estatuto porque el municipio "nunca ha tenido los recursos en proporción a su población" y las inversiones "nunca terminan de llegar".

"Hay que ver si implicaría una reforma del Estatuto o no, cómo va a quedar", ha apostillado antes de asegurar que si Cartagena recibiera financiación "suficiente" no existiría "ese sentimiento de reivindicación", aunque no ha querido concretar cómo se organizaría territorialmente: "No sé si es provincia u otra cosa".

Ha apostado por analizar nuevamente esta situación para que "no sea el tema al que en época electoral recurramos para que emane ese sentimiento localista".

El presidente del parlamento por su parte ha recordado la importancia que la ciudad tiene en la región con una poblñación por encima de los 245.000 habitantes. "Hay que tener en cuenta que Cartagena es una capital de España, es mayor que cualquier otra capital de Castilla La Mancha o el Levante incluso" ha señalado.

Castillo ha explicado que desde mañana mismo trasladará los planteamientos de la alcaldesa a los servicios jurídicos de la Cámara.

MAR MENOR, SANIDAD Y FINANCIACIÓN

Por otra parte, la alcaldesa ha pedido que los servicios jurídicos analicen si el reglamento de la Cámara permitiría la creación de una comisión especial de seguimiento de las medidas acordadas, aplicadas o necesarias para la mejora del mar Menor, de la que deberían ser miembros los alcaldes de San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y Cartagena.

En su opinión, debería servir para que el Gobierno regional explique sus actuaciones, los ayuntamientos puedan analizar las medidas implantadas y hacer un seguimiento de las normas aprobadas, como la Ley de Medidas Urgentes, o para proponer otras nuevas.

Esta propuesta ha sido calificada como "muy interesante" por Castillo, que se ha comprometido a trasladarla y ha valorado que estén en esa comisión los alcaldes ribereños porque "saben lo que está pasando" y cómo está afectando la situación de la laguna salada a la economía, el turismo y a los vecinos.

"Esto es un trabajo de todos, hay que dejar a un lado las siglas, buscar la manera de arreglarlo de una vez por todas y que esta sea la legislatura que salve de verdad al mar Menor", ha concluido antes de abogar por que Cartagena tenga el "tratamiento" que "por derecho propio" le pertenece como motor económico y "joya de la corona" turística regional.

La regidora ha pedido que se genere un marco parlamentario para que se le pueda realizar un seguimiento a la Ley del Rosell y que la actividad legislativa presione a la ejecutiva para garantizar una financiación local justa. En este sentido ha recordado que el municipio invierte cadea año 15 millones de euros en competencias impropias que le corresponden a otras administraciones.