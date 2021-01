Castejón valora que el Ministerio estudie instalar la Ciudad de la Justicia en el Cabezo Beaza

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha ofrecido al Ministerio de Justicia agilizar los trámites administrativos necesarios para que la Ciudad de la Justicia se pueda poner en marcha en el polígono industrial Cabezo Beaza, si se cierran las negociaciones que el Gobierno de España mantiene para comprar allí dos edificios.

“Para el Ayuntamiento de Cartagena, y entiendo que para toda la sociedad, es muy positiva la opción que plantean ya que permitiría acelerar la puesta en marcha de la ansiada y necesaria Ciudad de la Justicia, que es lo que todos deseamos”, ha explicado Castejón, que esta mañana ha remitido una carta al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en estos mismo términos.

La alcaldesa ha explicado que, si esta opción finalmente no fuera viable, el Ayuntamiento sigue dispuesto a ceder los terrenos que había ofrecido frente al hospital de Santa Lucía y que los técnicos habían valorado muy positivamente. “No existe ningún problema legal ni urbanístico para la cesión de este suelo. Esta alternativa sigue en pie y es perfectamente viable. No hay ninguna duda al respecto, ya que si hubiera problemas no se podría haber cedido suelo a la Comunidad Autónoma para la ampliación de un instituto ni se podría haber construido el Hospital de Santa Lucía”, señala Castejón.

La opción de Cabezo Beaza es la sexta que se ha puesto sobre la mesa para construir la Ciudad de la Justicia de Cartagena.

La zona de Mandarache, el antiguo hospital Naval, el centro comercial Eroski, Factoría de Subsistencias de la Armada, los terrenos frente al hospital y ahora los edificioos de Cabezo Beaza son las opciones que se han venido se barajado desde hace diez años para instalar la nueva infraestructura judicial.