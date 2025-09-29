Castejón renuncia oficialmente a su acta de concejal y dejará paso a Torralba

El pleno de la corporación municipal, presidido por la alcaldesa, Noelia Arroyo, se ha reunido este lunes 29 de septiembre en sesión extraordinaria para tomar conocimiento de la renuncia a la condición de Concejal y Miembro de la Corporación de Ana Belén Castejón.

Tras 20 años de servicio público a la ciudad, la edil de Sí Cartagena se ha despedido del ámbito de la política mencionando tanto a los ciudadanos “a los que agradezco la confianza durante el tiempo que estuve gobernando”, como a los compañeros de corporación, “he aprendido que la política municipal es cercana, es servir con honestidad y tendiendo puentes, pese a las diferencias de opinión. Lo más importante es que he aprendido muchísimo”.

Castejón ha recordado su andadura como representante de los vecinos “a veces gobernando y otras desde la oposición, contenta con los proyectos que han salido adelante y con frustración por los que no, pero satisfecha. Me marcho con el corazón en paz y la satisfacción de haber dado lo mejor de mí”.

Antes de dar por finalizada la sesión plenaria, la alcaldesa, en nombre de la corporación municipal, ha agradecido a Ana Belén Castejón sus años de servicio público, “todos sabemos las renuncias y sacrificios que hacemos los que estamos en política, ahora has decidido dedicarte a tu familia y eso te honra”.

Castejón deja paso a Juan Pedro Torralba, que ocupara´ su puesto en el pleno una vez que lo autorice la Junta Electoral.