Castejón renuncia oficialmente a su acta de concejal y dejará paso a Torralba
Se marcha asegurando que los ciudadanos están hartos de los políticos
Cartagena - Publicado el
1 min lectura
El pleno de la corporación municipal, presidido por la alcaldesa, Noelia Arroyo, se ha reunido este lunes 29 de septiembre en sesión extraordinaria para tomar conocimiento de la renuncia a la condición de Concejal y Miembro de la Corporación de Ana Belén Castejón.
Tras 20 años de servicio público a la ciudad, la edil de Sí Cartagena se ha despedido del ámbito de la política mencionando tanto a los ciudadanos “a los que agradezco la confianza durante el tiempo que estuve gobernando”, como a los compañeros de corporación, “he aprendido que la política municipal es cercana, es servir con honestidad y tendiendo puentes, pese a las diferencias de opinión. Lo más importante es que he aprendido muchísimo”.
Castejón ha recordado su andadura como representante de los vecinos “a veces gobernando y otras desde la oposición, contenta con los proyectos que han salido adelante y con frustración por los que no, pero satisfecha. Me marcho con el corazón en paz y la satisfacción de haber dado lo mejor de mí”.
Antes de dar por finalizada la sesión plenaria, la alcaldesa, en nombre de la corporación municipal, ha agradecido a Ana Belén Castejón sus años de servicio público, “todos sabemos las renuncias y sacrificios que hacemos los que estamos en política, ahora has decidido dedicarte a tu familia y eso te honra”.
Castejón deja paso a Juan Pedro Torralba, que ocupara´ su puesto en el pleno una vez que lo autorice la Junta Electoral.