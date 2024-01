Castejón exige la puesta en valor del conjunto del Baluarte de Berwick

La portavoz de Sí Cartagena, Ana Belén Castejón, ha registrado una moción en la que reclama al Gobierno municipal del PP y Vox que se comprometan a sacar a licitación con cargo al presupuesto de 2024 las obras que completan la puesta en valor de este conjunto histórico.

“En el presupuesto municipal de 2024 no se contempla una partida presupuestaria específica en la concejalía de Patrimonio Arqueológico, no hay concreción y no deja claro si el equipo de Gobierno ejecutará este año un proyecto tan atractivo para el casco histórico de Cartagena y que quedó ya preparado en la anterior legislatura”, remarcó la portavoz municipal de Sí Cartagena, Ana Belén Castejón.

Castejón afirmó que desde Sí Cartagena consideran que este proyecto podría convertir a esta zona en un lugar atractivo y vivo, y mostró su preocupación por la inexactitud del Gobierno municipal del PP y Vox en las partidas presupuestarias de 2024, “y por eso mucho nos tememos que no tienen intención de acometerlo”, concluyó la portavoz municipal de la formación política.

“En el entorno de este baluarte se encuentra un refugio, datado en 1936 y que forma parte del Plan de Conjunto de Refugios para la población civil de Cartagena, con capacidad para 500 personas. Según diversos estudios, este refugio podría estar tallado con anterioridad en la roca para uso como polvorín vinculado al Cuerpo de Guardia de la Muralla”, refleja la moción.

Así, el texto recuerda que el proyecto de remodelación incluía la puesta en valor del conjunto histórico formado por el Baluarte de Berwick de la muralla de Felipe V, el cuerpo de Guardia Cristina y el cerro de la Serreta y las galerías que se usaron como refugio durante la Guerra Civil. Además, planteaba la creación de un nuevo espacio público accesible, con el fin de facilitar el uso del cerro como mirador, y la creación de una nueva plaza pública con un graderío para la celebración de actividades, así como acciones de intervención urbana en la zona, por un presupuesto previsto de 350.000 euros.