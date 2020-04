Castejón destaca la normalidad en las primeras horas del desconfinamiento infantil

Las calles y parques de Cartagena, barrios y diputaciones han acogido este domingo 26 de abril a los niños que, tras más de seis semanas de confinamiento, han tenido la oportunidad de disfrutar de paseos al aire libre.

La mañana ha transcurrido con normalidad. "Los cartageneros han dado ejemplo, una vez más, de su responsabilidad y saber estar. Es una gran alegría volver a ver nuestras calles con niños riendo y jugando", ha destacado la alcaldesa, Ana Belén Castejón.

Hay que recordar que el Estado de Alarma se mantiene y que es necesario respetar las normas establecidas que implican que los niños no se pueden alejar a un kilómetro de sus domicilios, que no pueden acercarse a menos de dos metros de distancia de otras personas, que deben ir acompañados por un adulto con el que conviven o por un cuidador y que no deben utilizarse las zonas de juegos infantiles